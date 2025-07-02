台中足球運動園區工程過半 預計明年中完工、後年啟用

台中市政府耗資15億元打造台中足球運動休閒園區，工程進度達到56.8%，今天舉辦上梁典禮，預計明年7月完工、後年啟用，包含主場館、練習場與5人制足球場，以及超過800席汽機車位。市府表示，未來將引進大型國際賽事，也可做為他國選手移地訓練場地。

建設局指出，足球運動園區位於南屯高鐵新市鎮生態公園旁，耗資15億1753萬元，中央補助5億元，其餘市府自籌，2023年4月開工，目前工程進度56.83%；園區基地面積4.7萬平方公尺，總樓地板面積2.7萬平方公尺，包含主場館、11人制練習場與2座5人制足球場。

建設局表示，主場館為地上4層、地下1層，外觀構想來自足球射門的曲線軌跡，場地使用天然草皮，地下室有407席汽車位與404席機車位，一樓設置辦公室、球員休息室、餐廳與店舖，二到四樓是觀眾看台，主看台可容納6000人，臨時看台可容納1200人。

建設局說，足球園區是全台第一個亞洲足球聯盟等級的場館，完工後會與朝馬足球場等既有場館串連，打造中部足球廊帶；除了主場館，11人制的人工草皮練習場也申請了FIFA Quality Pro認證，未來可承辦亞洲足球聯盟等級以上的國際賽事。

建設局長陳大田說，足球園區後方還有約3公頃的生態公園，這片園區總面積將近10公頃，靠近高鐵站交通便利，住宿、旅遊都有相關規畫；不只足球園區，台中巨蛋也正在興建中，預計2030年完工，可以容納超過2.2萬人，更別說眾所期盼的超巨蛋了。

運動局長游志祥指出，足球園區將採取ROT招商，預計今年下半年招商，希望今年內找到營運團隊，最快2027年第一季或第二季初啟用；運動局已陸續訪商，潛在投資人相當看好足球產業發展，未來園區除了引進國際賽事、做為國家隊或其他國家訓練場地，練習場或5人制球場也可提供表演空間。