台中西屯社宅招租最便宜不用5000元 2千人來搶中籤率僅2.4%

台中國安一期好宅位屬西屯區精華地段，周邊生活機能方便，共提供500戶招租。台中市住宅處表示，西屯區國安一期好宅今年3月底已截止受理，共3225人申請，經審查合格為2082件，將於7月8日抽籤，中籤率約2.4%，預計今年9月入住。

西屯國安一期好宅基地鄰近國安一路、福林路交叉口，周邊有米平方商場、福科國中、國安國小及東海大學等設施、住宅大樓林立，並與中部科學園區相鄰，生活機能方便、交通網絡便捷。

住宅處指出，建築設計為地上15層、地下3層的集合住宅，提供一房型、二房型、三房型、創業房型及共居房型，共500戶居住單元，並設有托嬰中心、日照中心等附屬設施。

住宅處表示，西屯國安一期好宅首年租金採市價5折出租，一房型（12-20坪）為6100至9000元、二房型（25-28坪）為9600至10700元、三房型（37-40坪）則為14200至15400元；共居房型（10-12坪）為4700至5600元、創業房型（17-21坪）租金含管理費價格為9100至11300元。每戶配有冷氣、窗簾、單人或雙人床箱、衣櫃、衛浴設備、上下廚櫃、流理台、抽油煙機、電陶爐或瓦斯爐、天然氣熱水器及燈具等傢俱。

西屯區國安一期好宅共3225人申請，經審查合格為2082件，將於7月8日上午10時電腦抽籤，現場開放民眾參觀，後續依抽籤結果通知正取戶辦理選屋，預計今年9月中旬入住。