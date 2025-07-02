台中電影Fun-in季驚見「保護級片」 新聞局緊急更換片單

台中市府暑假期間辦理「台中電影Fun-in季」活動，巡迴全市29個行政區，讓孩子在社區就能免費欣賞卡通與動畫。議員批評，活動資訊未標示電影分級，其中烈火少女列為「保護級」，造成家長與孩童觀影上不便，市府應更加留意細節，避免美意變成誤會。

新聞局指出，原規劃於7月11日在烏日區、8月2日石岡區播放「烈火少女」一片，因該片列為保護級，將改為普遍級，更適合全家大小觀看的影片放映。

台中電影Fun-In季至今已舉辦13年，每年精選片單深受親子族群喜愛，活動巡迴全市29個行政區，今年以「熱血動畫」為主題，精選放映台灣、日本及歐美國際動畫強片，包括音速小子3、神偷奶爸4、烈火少女、獅子王等影片。

民進黨市議員張家銨指出，根據市府公布的電影放映時刻表，安排於7月11日在烏日區、8月2日在石岡區播放「烈火少女」，該片在台灣的電影分級屬於「保護級」，僅適合6歲以上觀眾觀看，6至12歲孩童亦需家長陪同，但市府在宣傳資料與放映表上未註明分級資訊，倘若家長帶年紀不符的孩子前往觀影，在現場才發現無法入場，勢必造成混亂，也讓孩子期待落空。

張家銨也說，市府未來類似活動應該標示每部影片的分級資訊與觀影年齡建議，並在現場做好提醒措施，避免美意變成誤會。

新聞局表示，每年台中電影放映季，皆會針對具有教育意義或適合闔家觀影娛樂的作品選片，「烈火少女」是具有性別平等以及正向教育意義的作品；但因該片分級為保護級，為兼顧全齡層共享觀影樂趣，新聞局將更換片單，未來各項公開放映活動，也都一律以普遍級為選片原則。