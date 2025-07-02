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台中北區新增4處科技執法 這兩個路口半年開罰破1.7萬件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第二警分局偵查隊長江清萬（右）今上警廣分享交通與防詐資訊。圖／警方提供
台中市第二警分局偵查隊長江清萬（右）今上警廣分享交通與防詐資訊。圖／警方提供

台中市北區在去年12月新增4處科技執法，截止6月為止，已開罰近3.6萬件，其中崇德路與太原路、中清路與五權路口，分別告發1.7萬件與1.8萬件，分別是第三名（489件）及第四名（48件）的35倍與350倍，第二警分局偵查隊長江清萬今上警廣分享此數據，也提醒市民遵守交通規則。

第二分局偵查隊隊長江清萬在今早前往警廣945會客室，接受知名主持人蔣容專訪，在暑假第一天，強力宣導青春專案、防詐知能及交安觀念，江分享，台中市在去年12月1日起新增27處科技執法設備，北區新增四處，分別為「中清路與五權路口」、「雙十路與精武路口」、「崇德路與太原路」、「三民路與育才北路」。

江清萬說，執行半年來，整體交通事故減少36%，違規取締件數也明顯下降，顯示科技執法有效提升駕駛人守法意識，降低意外事故發生，提醒用路人確實遵守交通規則，酒後切勿駕駛任何動力車輛，以保障自身與他人的用路安全，共同營造安全的交通環境。

江清萬另外提醒市民，近期常見的詐騙手法，「假交友」、「假網拍」、「假投資」等，其中又以「假投資」財損量最高，提醒市民多留意，也強調分享的道安觀念、防詐新知，都與民眾日常生活息息相關，請民眾協助轉發分享，避免自己或親友受罰或受騙，共同守護荷包安全。

第二警分局統計，去年12月1日至今年6月1日，北區新增的4處科技執法路口，告發件數第一名是崇德路與太原路是取締闖紅燈、未停讓行人、直行車佔用轉彎車道，告發數為18057，第二名是中清路與五權路口，取締闖紅燈、跨越白車線、轉彎車佔用直行車道、直行車位用轉彎車道，告發17019件。

第三名是雙十路與精武路口，取締闖紅燈、轉彎車佔用直行車道、直行車位用轉彎車道，告發489件，最後是三民路與育才北路，取締未停讓行人，告發48件。

台中市北區增設4處科技執法設備，其中兩處路口取締破萬件。圖／第二警分局提供
台中市北區增設4處科技執法設備，其中兩處路口取締破萬件。圖／第二警分局提供

科技執法 車道 闖紅燈

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