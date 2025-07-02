彰化縣上半年路「車不讓人」釀50件死傷 警方加強取締

車不讓人致人傷亡提高罰鍰金罰上月30日上路，依彰化縣警察局統計，彰化縣今年上半年發生車不讓人致傷亡車禍達50件，警方為因應這項修法，強調將持續利用各項管道宣導最新法令外，同時針對「路口不停讓行人」四項執法重點加強取締。

為洗刷行人地獄惡名，相關單位從路口、號誌標線改善再到加強執法，但車不讓人釀成車禍事故仍居高不下，依交通部道安資訊平臺統計，以彰化縣為例，2023年行人車禍案件是932件、死亡20人（30日內）、受傷887人，2024年有913件行人車禍、死亡23人（30日內）、受傷907人；另依彰化警方統計今年1到6月30日，彰化縣發生車不讓人致人傷亡案件也有50件，其中1人死亡（24小時內）。

為了為警惕汽車駕駛人遵守停讓行人的規定，以減少行人事故發生，交通部公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，調高駕駛未停讓行人導致行人傷亡裁罰金額，致人輕傷罰鍰金額由7200元提高至1萬8000元，致人重傷或死亡將一律以最高罰鍰3萬6000元，新制自上月30日正式施行，以遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生。

為配合車不讓人調高罰額新制，彰化縣警察局強調，將持續利用各項管道宣導外，再針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等4大執法重點項目加強取締。