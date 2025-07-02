機車下鄉考照123人應試 71歲阿嬤無照騎車多年想合法上路

立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢、吳建德和豐原監理站，今天在大雅寶興宮舉辦機車下鄉考照活動，吸引123人報名，報考人數比預期踴躍，一名71歲阿嬤年輕時就靠機車代步，她說無照騎車多年，實在是生活所迫，現在孫子已考駕照，她也決定以實際行動做榜樣，當合法騎士。

立委楊瓊瓔6年前開始爭取監理所下鄉辦理機車考照服務，獲得好評，今年大雅場原訂開放100個名額，一開放報名就秒額滿。

今天正逢18歲生日的楊哲男，是年紀最輕考生，他把考駕照當作自己的「成年禮」，興奮又緊張說「直線7秒」最有挑戰性，平常父親陪同練習，信心十足，他希望能順利考取駕照，未來就能自己騎車上下課。

已有汽車與輕型機車駕照的70歲趙姓阿嬤說，她將邁入75歲，需重新換發汽車駕照，加上市面輕型機車日漸稀少，為求代步方便，特地報考普通重型機車駕照；另有71歲的阿嬤說，她從年輕時就靠機車代步，無照上路多年，實在是生活所迫，現在孫子都考駕照，她也決定以實際行動做榜樣。

楊瓊瓔今天到場慰勉考生，她說長年來無照騎士數量不容忽視，尤其中高齡者因地點偏遠或程序繁瑣，遲遲無法參與一般監理所考照流程，甚至抱持「無照一生」的無奈態度。透過在地舉辦考照活動，讓民眾能在熟悉、便利的社區環境中安心應試，鼓勵更多人合法上路，是提升交通安全的重要一步。