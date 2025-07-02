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不是不想讀書 是讀不起！南投家扶：弱勢家庭為教育費苦撐

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
弱勢家庭無力負擔補習費，有61.3%的孩子寒暑假期間無法參加任何課輔班。圖／南投家扶中心提供
弱勢家庭無力負擔補習費，有61.3%的孩子寒暑假期間無法參加任何課輔班。圖／南投家扶中心提供

弱勢家庭而言，孩子基本教育支出，都是沉重負擔。南投家扶中心指出，弱勢家庭學童在求學過程中面臨更多挑戰，今年已協助583名學齡兒少取得學習資源，補助總金額超過521萬元。

南投家扶中心主任李雅婷說，截至6月底止，今年已幫助583名就讀幼兒園至高中階段的兒少連結各類學習資源，國小學生占55.1%、國中生占30.2%比例最高，反映義務教育階段的貧困家庭在教育支出上仍顯吃力。

水里鄉「小全」一家，父母離異後，由祖父母撫養3名孫子女，分別就讀國中、小六與小五。祖父母年邁且身體狀況不佳，雖然非常重視孩子的品格與教育，卻因經濟拮据與學歷有限，無法提供課後協助與補充教材。小全希望成為律師，弟弟想當醫生，妹妹則只想陪在最愛的家人身邊。3名孩子努力學習，卻因學習資源匱乏，常需要仰賴課後托育、補救教學與物資支援，才能勉強跟上課業進度。

家扶指出，經濟弱勢家庭面對的不僅是一次性的學費壓力，還包括安親班、補習費、學用品等持續支出。根據家扶基金會調查，69.6%的受扶兒少認為自己在學習上需要幫助，55.5%認為資源普遍不足，62.6%每月花費在學業用品上的金額低於500元。更有近六成在遇到課業問題時，家中無人可協助，學習挫折感重。

另有68.7%的兒少表示補習對學習有幫助，但超過七成的家庭無力負擔補習費，導致有61.3%的孩子寒暑假期間無法參加任何課輔班，只能留在家中自學，學習機會受限。

南投家扶強調，教育是翻轉貧窮的關鍵，持續透過個別化、在地化的服務協助弱勢家庭提升孩子的學習環境與資源，讓每個孩子都能有機會朝夢想前進、不被困境綁住未來。

弱勢家庭無力負擔補習費，有61.3%的孩子寒暑假期間無法參加任何課輔班。圖／南投家扶中心提供
弱勢家庭無力負擔補習費，有61.3%的孩子寒暑假期間無法參加任何課輔班。圖／南投家扶中心提供

弱勢家庭 父母 補習

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