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中三選區罷免團體2派志工分道揚鑣 強調目標一致要罷免成功

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「中三拒瓔」臉書粉絲頁寫著「溫柔堅定，勇敢前行」，引起關注。圖／取自臉書中三拒瓔
「中三拒瓔」臉書粉絲頁寫著「溫柔堅定，勇敢前行」，引起關注。圖／取自臉書中三拒瓔

發起罷免台中市第三選區立委楊瓊瓔的罷團「中三拒瓔」，傳出發言人及領銜人意見不合，2派志工分道揚鑣，雙方強調初衷不變，大家的目標一致，未來三階段會分開行動，要大罷免大成功。

「中三拒瓔」最近在臉書粉專寫著「溫柔堅定，勇敢前行」，引起關注，強調團隊多達9成是女性志工，媽媽志工的比例也可能是全台罷團最高，她們站出來，因為愛我們的家鄉潭雅神后。

粉專說，二階送件到補件開始前，團隊內出現不同意見，有些夥伴漸行漸遠，本已艱困的選區沒有本錢在重要時刻分裂，大家以大局為重，直到補件送件後，決定分道揚鑣，各自珍重。

強調未來中三拒瓔會有全新LOGO，會用相同的臉書、Threads、IG、Line社群及Line官方帳號繼續奮鬥，持續努力罷免楊瓊瓔，翻轉中三。

中三拒瓔領銜人在Threads上發表聲明，中三拒瓔在內部領導風格、有限資金的使用上及連署戰略等，逐漸產生不同聲音，為顧全大局，志工隱忍攜手至最後一刻補件成功才揭開罷團內部的狀況及訊息，強調造成分裂的最大問題是志工的本位主義，致彼此不信任，也是其領銜人領導統禦失敗，強調將新成立工作團隊，未來依舊本著初衷，致力罷免立委楊瓊瓔及國民黨立委。

團隊 大罷免 楊瓊瓔

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