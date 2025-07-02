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台中國際糕豐會10道在地美食 7月25日開放團體預訂
台中市府觀光旅遊局為推廣台中海線觀光並活絡地方產業，將2025台中國際糕豐會移師「大安港媽祖文化園區」辦理，主打結合在地農漁特產與傳統辦桌文化，「千人宴」將推出10道料理，每桌訂價6000元，採預約報名制，7月25日將開放團體預訂。
台中市觀旅局長陳美秀表示，大安區有豐富的農漁特產，包括蔥、肉品、米、芋頭及各式海產，都是受大眾好評具高品質；但大安區近年隨人口外移，地方產業面臨轉型挑戰，期盼透過糕豐會「千人宴」活動，導入產品化與通路行銷思維，期望吸引外地遊客深入體驗，也協助當地美食打造品牌。
大安區農會總幹事蔡建宗表示，由農會推出的「飛天豬辦桌創意料理」，傳承辦桌文化精神，以大安地區具認證的「安農五寶」為食材，包括安心豬、芋頭、蔥、海產與安泉米，強調在地、當令、新鮮，並融合創意發想與傳統廚藝，盼爭取參與糕豐會「千人宴」的主辦席次，為海線帶來質感與美味兼具的辦桌饗宴。
參與試菜的總鋪師王淳鐃表示，「心想事成樂長青」這道料理融合豬腳與麵線的祝壽寓意，豬腳寓意勇健安康，麵線代表長壽吉祥，期許賓客心想事成、福壽綿延。
觀旅局表示，「千人宴」將推出10道料理，每桌訂價6000元（10人桌），採預約報名制，將於7月25日開放團體預訂；資訊可上觀光旅遊局網站（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。
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