台灣設計展 主視覺亮相

2025台灣設計展策展10月登場，主視覺「彰化行(((CHANGHUA)))」昨亮相，彰化縣長王惠美號召各界支持。但主場館之一的縣定古蹟「彰化藝術館」廣場驚傳文化資產恐遭破壞，縣府緊急會勘，宣布緩拆並進行調查。

今年台灣設計展歷來規模最大，展區跨越彰化市、鹿港鎮、田尾鄉與田中鎮，共設置三大展區、十四處主題場域，主展館數量、面積創歷年新高。

設計總監由國際知名設計師聶永真操刀，他表示，主視覺融合彰化湛藍天空、翠綠樹木與象徵信仰的金色，結合在地建築色彩與意象，創作出三組共36個圖像模組，透過6種格式與10幾種括號系統，展現數百至數千種延伸組合設計。

縣府進行文化局到中興莊一帶改善工程，有民眾發現彰化藝術館前廣場的舊柱體遭噴上「打除」字樣，旁邊日治時期消防栓也被標示將改為平面，引發工程破壞文化資產疑慮。縣議員吳韋達指出，相關設施具歷史潛力，不應為展覽而輕率移除，應進行完整調查與評估。不可能為了辦設計展就拆掉文化資產。

對此，縣府文化局回應，初步調查顯示，該舊柱體並非登錄的古蹟本體，亦未列為建築附屬設施，旁側日治消防栓也無文化資產登錄紀錄。目前消防栓已加設壓克力板保護，縣府昨進行現地會勘，決定暫緩施工，將舊柱體與消防栓一併納入後續調查研究。

縣府強調，雖推動城區空間改善與行人友善環境，但不會犧牲文化資產為代價，未來工程將與文化保存並行，審慎評估每一項設施的歷史價值。