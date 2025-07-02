聽新聞
0:00 / 0:00
台灣設計展 主視覺亮相
2025台灣設計展策展10月登場，主視覺「彰化行(((CHANGHUA)))」昨亮相，彰化縣長王惠美號召各界支持。但主場館之一的縣定古蹟「彰化藝術館」廣場驚傳文化資產恐遭破壞，縣府緊急會勘，宣布緩拆並進行調查。
今年台灣設計展歷來規模最大，展區跨越彰化市、鹿港鎮、田尾鄉與田中鎮，共設置三大展區、十四處主題場域，主展館數量、面積創歷年新高。
設計總監由國際知名設計師聶永真操刀，他表示，主視覺融合彰化湛藍天空、翠綠樹木與象徵信仰的金色，結合在地建築色彩與意象，創作出三組共36個圖像模組，透過6種格式與10幾種括號系統，展現數百至數千種延伸組合設計。
縣府進行文化局到中興莊一帶改善工程，有民眾發現彰化藝術館前廣場的舊柱體遭噴上「打除」字樣，旁邊日治時期消防栓也被標示將改為平面，引發工程破壞文化資產疑慮。縣議員吳韋達指出，相關設施具歷史潛力，不應為展覽而輕率移除，應進行完整調查與評估。不可能為了辦設計展就拆掉文化資產。
對此，縣府文化局回應，初步調查顯示，該舊柱體並非登錄的古蹟本體，亦未列為建築附屬設施，旁側日治消防栓也無文化資產登錄紀錄。目前消防栓已加設壓克力板保護，縣府昨進行現地會勘，決定暫緩施工，將舊柱體與消防栓一併納入後續調查研究。
縣府強調，雖推動城區空間改善與行人友善環境，但不會犧牲文化資產為代價，未來工程將與文化保存並行，審慎評估每一項設施的歷史價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言