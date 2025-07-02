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台中暑期防溺 上百校無泳課 盧秀燕：加速建泳池

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中報導
台中市每年開游泳課的學校200餘所，比例約六成，學生通過游泳與自救能力基本指標的合格率45%，市長盧秀燕希望提高到50%。圖／台中市政府提供
台中市每年開游泳課的學校200餘所，比例約六成，學生通過游泳與自救能力基本指標的合格率45%，市長盧秀燕希望提高到50%。圖／台中市政府提供

盛夏來臨，水域遊憩安全成市府整備要項，台中市目前還有上百所學校沒開游泳課，開課率估占6成；另去年逾7.5萬名學生上游泳課，但基本指標合格率僅約45%。市長盧秀燕希望加速興建泳池，且明年指標合格率達50%。

教育局長蔣偉民昨在市政會議報告，台中市共有67座公私立泳池，各校透過區域聯盟共享泳池資源，有泳池的學校全年段開課，無泳池學校則安排交通車至鄰近場地上課，每次課程至少兩節。據教局統計，全市高中職以下學校約375所，其中超過200校已開設游泳課，還有百校沒開泳課，開課率約六成。

2023年起疫情結束，全面恢復游泳教學，去年共7萬5888名學生參與，創新高，市府補助162所學校辦理游泳教學，補助金額達2601萬9874元，今年則提高到3596萬元。

課程結束後，學生需參加技能檢測，國小標準為游15公尺並換氣3次，國中則為游25公尺、換氣5次，合格率從前年的32%提升至去年的45%。盧秀燕認為標準並不困難，應進一步提升合格率，目標50%，並建議加速興建泳池。

為此，蔣偉民表示，興建中的國運中心設有泳池，未來將視各區域人口分布、學校用地與資源條件，規畫新建泳池，並持續整合游泳社團、育樂營、水域體驗等活動，強化學生水中自救與應變能力。

上百校尚未開游泳課，市議員陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤都呼籲，教育局應全面推動游泳教育。最好從幼兒園階段開始學游泳、結合國運中心資源等建議，納入整體規畫，進一步盤點可用游泳資源，朝向全面提升學生游泳能力的方向邁進。

消防局指出，5至6月與暑期為水域事故高峰，盧秀燕要求，未來整備作業應提前至每年4月進行，並要求各局處重新檢視危險水域告示，確保民眾安全。

教育局長蔣偉民指出，市府每年暑假前召開防溺會議，整合中央與地方共17個單位資源，從校園著手推動兩大策略：一是擴大游泳教學、提升學生自救能力；二是透過家長群組強化水域安全宣導。游泳教學已納入12年國教課綱，除安全考量，也有助鍛鍊體格與發展身心。

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