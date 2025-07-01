彰化上半年科技執法取締5萬多件 這路口4280件居桿王

科技執法已成了整頓交通的利器，彰化縣目前共有56處科技執法，今年上半年共取締5萬3879件，取締項目以超速及闖紅燈最多，10大違規地點也出爐，冠軍是埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口4280件，亞軍是社頭鄉縣141線與崙饒路口2935件。

至於第3到10名取締地點，依次是和美鎮線東路2段485號2884件、彰化市新平路與環河街口、二林鎮二城路6號前、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口、溪州鄉中山路1段與彰水路1段路口、大村鄉山腳路與學府路口、 田中鎮員集路1段與大安路1段路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口。

警方指出，去年冠軍是彰化市新平路與環河街口，今年已掉到第四名，亞軍仍是社頭鄉員集與崙饒路口，這處熱門地點取締件數的變動，有的是新設，因駕駛人不熟悉才違規，部分熱門地點也因駕駛人熟悉後，取締件數減少，有的則因為標線標識改變而減少。

今年上半年的科技執法違規項目，以超速最多達2萬5909件，其次是闖紅燈1萬8546件，其他有9千多件，其中車不讓人13件。

警方指出，經設置科技執法後，已有效減少車禍發生，統計這56處科技執法今年上半年在10大違規地點，共發生30件車禍，與去年同期的52件相比，減少22件，減少比率達42%。