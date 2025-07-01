民進黨下屆彰化縣長屬意她選？黨員反彈、黨部澄清

民進黨下屆彰化縣長提名，決定未辦初選，已知目前四名參選人，如協調不成，則採取民調方式做為評估、參考，再由主席徵召。彰化縣內卻疑有人放話，稱有參選人被剔除及浮現徵召人選，引起中央關切，縣黨部主委楊富鈞今天強調，徵召作業絕無預設人選及立場。

民進黨全代會上月28日通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例，現任首長拚連任，由主席徵召；執政2屆屆滿的高雄、台南、嘉義縣，依初選程序，由2026年選對會統籌規劃辦理；至於非執政的直轄市與縣市循提名條例處理。

有意爭取民進黨彰化縣下屆縣長提名者，目前有正國會立委黃秀芳、新潮流陳素月及現任彰化市長林世賢、正國會彰化市前市長邱建富等，全代會通過的提名特別條例，彰化縣為非執政縣市，將採徵召方式提名，先將選對會針對有意爭取提名的人選，先約談、協調，如果無法協調出單一人選，則透過民調方式做為評估、參考，再由選對會提出建議，由主席決定徵召人選。

立委黃秀芳在民進黨彰化縣本屆縣長選舉 ，未經民調程序，即由當時的主席蔡英文直接徵召，引發爭議，下屆縣長提名也曾被傳聞是將被徵召，再加上最近有調指稱，四名參選人與國民黨可能人選立委謝衣鳯、彰化縣前副縣長洪榮章採取對比民調 ，黃秀芳民調最高，被認為出線獲徵召的可能性最高，另邱建富則傳出將來未列入協調及民調的名單中，都引來基層黨員不滿，黨中央也對於有心人士放話，認為不足取。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，全代會才剛通過提名的遊戲規則，選對會還沒開始徵詢，絕對不會有所謂的徵召人選及有參選人被剔除情事，黨中央及縣黨部對於下屆縣長提名人選絕無預設人選及立場。

至於民調方式，由於綠營四名人選中，除陳素月立委選區在南彰化外，其餘未命區都在北彰化，初選如果採「互比式」 民調，北彰化是由三名人選瓜分，相對於坐擁南彰化資源的陳素月則明顯占有優勢，因此北彰化參選人都強調要求採「對比式」民調，各自與國民黨對手比較，才符合公平原則。楊富鈞說，有關民調方式，仍由中央選對會決定。