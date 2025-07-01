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80歲嬤命危想回老家 彰基救護車500公里護送回台東

中央社／ 彰化1日電

80歲蔡姓阿嬤被轉介居家安寧服務，因呼吸衰竭及肺炎入院，為完成阿嬤回台東長濱老家心願，彰基救護車載著阿嬤，花約4個半小時奔馳500多公里，護送阿嬤回老家走完人生路。

彰化基督教醫院老人醫學科主任王志仁今天接受媒體聯訪時說，80歲蔡姓阿嬤去年因身體衰弱轉介居家安寧服務，今年6月底因呼吸衰竭及肺炎入院，阿嬤住院後說想要回老家，醫院團隊立即啟動居家安寧轉銜，讓她能回家完成生命最後旅程。

為安排蔡姓阿嬤回到台東長濱老家，彰基醫院老人醫學科專科護理師翁雯麗說，阿嬤是阿美族人，因病與中部家人同住，當阿嬤說要回長濱老家時，團隊都以為在開玩笑，不過為完成她的心願，仍舊安排救護車送阿嬤回家。

彰基醫院人員告訴中央社記者，由於阿嬤狀況不穩定，運送時間也不能太長，除在車上準備氧氣設備外，也規劃好路線，從彰化一路南下開到台南，再從台南走南迴公路，朝台東前進，6月21日中午12時出發，救護車鳴笛載著戴氧氣面罩的阿嬤，以最快速度趕路，大概在下午4時30分左右，抵達蔡姓阿嬤位在長濱竹湖村老家。

彰基人員指出，當救護車抵達竹湖村，阿嬤家人已在住處門口守候，蔡姓阿嬤看到老家也露出笑容，當天晚上就在家人及護理師陪伴下，走完人生最後一段路，阿嬤家人事後也打電話感謝醫院，幫阿嬤完成心願。

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