隈研吾打造台中新地標 月亮灣空橋詩意串聯三鐵
位於台中高鐵特區的「D-ONE第一大天地」百貨購物中心，正在興建中，業者今天公布，由日本建築師隈研吾操刀設計的「月亮灣」空橋，未來將串聯高鐵、台鐵、中捷及商場。
由第一大國際開發公司斥資打造的「D-ONE第一大天地」，坐落台中三鐵共構區，基地面積超過15公頃，號稱全台單一量體面積最大的國際級商業開發案。
業者表示，這項開發案於2024年6月30日動土，預計於2026年底完工，整體涵蓋百貨購物中心、五星級酒店、國際金融大樓、多功能會展中心、劇場與藝術博物館等設施，未來可望成為台灣最具指標性「未來之城」。
業者正式公開由隈研吾領銜的「月亮灣」空橋設計案，這是一座突破傳統思維的環型人行橋，串聯高鐵、台鐵與捷運及購物中心3樓戶外商業街與連結1樓廣場。
業者說明，設計靈感源自月亮圓缺變化，橋體如一輪滿月漂浮於綠意與水景之上，白日映照如詩，夜晚則化為大型燈光藝術裝置，透過橋身曲線與地面光影交織，呈現出動態流轉城市節奏，象徵城市與自然共生願景，更是D-ONE攜手國際團隊，對未來城市生活所提出的感性提案。
為實現便捷交通願景，業者表示，將於高鐵、台鐵及台中捷運三鐵共構站正前方，規劃全台最大立體停車場，擁有近3000個汽車停車位及2400多個機車停車位；另外，再結合規劃有超過2000個汽車停車位的商場停車場，合計全項目可供給超過5000個汽車停車位，滿足高鐵特區停車需求。
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