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肺癌早期發現預防 台中市衛生局攜手扶輪社擴大補助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局擴大肺癌篩檢補助。圖/台中市政府提供
台中市衛生局擴大肺癌篩檢補助。圖/台中市政府提供

為加強肺癌早期發現與治療成效，台中市政府衛生局今攜手國際扶輪3461地區，正式啟動為期3年的「台中市肺癌篩檢補助計畫」，擴大補助年齡與高風險對象。

這些對象包含設籍台中，30至39歲女性、30至44歲具肺癌家族史的男性，以及30至49歲具每天1包15年（每天吸菸包數*吸菸年數）以上吸菸史的民眾，讓台中市更多市民受益，落實「以人為本、健康至上」的施政理念。

衛生局長曾梓展指出，肺癌若能於第一期發現，5年存活率可達九成。台中市自國民健康署肺癌早期偵測計畫實施以來，已完成篩檢近兩萬位市民，發現261例肺癌確診個案並即時轉介治療，成效顯著。

此次「台中市肺癌篩檢計畫」整合公私協力資源，補助採一次性、不重複為原則，每位符合條件者僅補助一次，如篩檢異常，後續依循健保方式就醫。

他說，補助對象的擴大，不僅補足中央公費政策的不足，也展現台中市在癌症預防工作上的前瞻與積極作為。此計畫由國際扶輪3461地區共同參與，結合韓國扶輪社與國際扶輪基金會全球獎助金支持，共捐贈31萬美元經費。衛生局統籌規畫執行，負責醫療體系整合與服務落實，成功促成跨國合作，展現公部門主導、社會力量參與的健康治理新典範。

市政扶輪社社長蘇煜勝與計畫主持人黃聖棻表示，肺癌對中壯年家庭造成的衝擊不容忽視，透過市府的系統性推動，讓篩檢補助能夠精準落實於最需族群。

衛生局呼籲，符合資格的市民應把握此次免費篩檢機會，主動預約檢查。另為全面防治，衛生局也提供完善戒菸服務，協助民眾降低肺癌風險。未來將持續擴大篩檢能量，深化醫療與社區合作，共創健康宜居台中。

衛生局 肺癌 台中市

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