台灣設計展將「打除」歷史建築廣場殘柱？彰縣府今緊急保留

2025台灣設計展將在今年10月登場，但有民眾發現，作為主展場之一的歷史建築「彰化藝術館」廣場殘柱被噴漆「打除」，一旁的日治時期消防栓也噴漆標示將改平面，被批欠缺文化意識，彰化縣府文化局說，今天上午緊急會勘，請工程單位緊急變更設計，保留此舊門柱；噴漆處也被迅速清除。

彰化縣主辦2025年台灣設計展，積極落實「以人為本」的行人友善空間，縣府現正進行彰化文化局到中興庄一帶改善工程，沿線就經過「彰化藝術館」前廣場。

2025台灣設計展今天在彰化藝術館舉辦主視覺發布會，昨天有民眾發現廣場的殘柱被噴上「打除」，質疑為了執行工程將拆除具潛力文化資產的設施。

臉書「城市觀察」指出「彰化公會堂前這殘柱，平時淪為活動時綁掛各種功能已超淒涼，現又因這毫無規劃、欠缺文化意識的工程、噴漆毀損即將打除。」

彰化藝術館前身為彰化市公會堂，2002年公告為歷史建築，縣府文化局指出，今天上午與工務處會勘，經了解廣場舊門柱位在當初土地登錄的範圍，但並非歷史建築本體，未納入建物登錄範圍或附屬設施，在九二一地震後曾整修過一次。

文化局也說，比對舊照片，舊門柱旁有日治時期消防栓，當初也沒有登錄文資身分，目前已有壓克力板保護，都緊急保留，之後將連同舊門柱一同進行調查研究。

彰化縣議員吳韋達說，該工程案牽涉到設計展，相關調查應更嚴謹，不可能為了辦設計展而去除過往珍貴文化資產，且日治時期消防栓近期就受到討論，文化局應積極調查，評估是否需登錄文資，未來除了政府公告文資身分，現場也該有小而美的標誌提醒，避免無可挽回的毀損，