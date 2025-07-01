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台中神岡農田沒水灌溉「半夜搶水」 楊瓊瓔促清淤保水路暢通

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區三角里農民近期飽受缺水灌溉之苦，影響農作物栽種與收成，立委楊瓊瓔今天到西汴幹線社皮分線下游會勘，關心農民灌溉用水困境。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡區三角里農民近期飽受缺水灌溉之苦，影響農作物栽種與收成，立委楊瓊瓔今天到西汴幹線社皮分線下游會勘，關心農民灌溉用水困境。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市神岡區三角里農民近期飽受缺水灌溉之苦，影響農作物栽種與收成，立委楊瓊瓔今天到西汴幹線社皮分線下游會勘，關心農民灌溉用水困境，她肯定農水署台中管理處日前啟動緊急清淤與抽水措施，要求3天內完成整個明溝、暗溝疏浚，建立定期巡查與清淤制度，讓農民安心務農。

神岡區三角里長江炳煌表示，部分渠道為暗渠，清淤工程難進行，也導致溝渠阻塞更為嚴重。多位農民憂心忡忡，表示眼看稻作進入生長關鍵期，卻無水可灌，恐將面臨歉收，他在現場向楊瓊瓔陳情，直言「今年雨水豐足，到了水稻要灌溉季節，竟然要半夜去搶水」，期盼政府能正視基層農民的實際需求。

楊瓊瓔表示，農民辛勤耕作不應因水路維護不良而受害，她強調，農業是國家根本，一定要維持灌溉水路的暢通。楊瓊瓔肯定農水署台中管理處在接獲反映後，6月28日已先行於五汴頭福德祠前渠段緊急清淤，初步改善進水量；並於6月30日再採取緊急抽水措施，暫時紓解農民缺水壓力。

她要求農田水利署台中管理處儘速於3天內針對明溝、暗溝以人工或水刀緊急疏浚，以通暢水道，並每3個月進行定期清淤，將巡查與維護機制制度化，避免類似情況再次發生，她也建議未來可考量設置開放式渠道或檢修孔，提升清淤效率。

農水署台中管理處向農民致歉，允諾盡速辦理社皮分線剩餘淤積段落之清淤工程，責成工作站人員加強巡查頻率，遇有堵塞立即處理，並將納入定期維護，確保灌溉系統穩定供水。

台中市神岡區三角里農民近期飽受缺水灌溉之苦，影響農作物栽種與收成，立委楊瓊瓔今天到西汴幹線社皮分線下游會勘，關心農民灌溉用水困境。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市神岡區三角里農民近期飽受缺水灌溉之苦，影響農作物栽種與收成，立委楊瓊瓔今天到西汴幹線社皮分線下游會勘，關心農民灌溉用水困境。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

農民 楊瓊瓔

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