強化水域安全…台中游泳教學合格率45% 盧秀燕盼提升到五成

盛夏來臨，水域遊憩成為戶外活動首選，安全格外重要，台中市政府推動游泳教育，去年已有超過7.5萬名學生上游泳課，不過通過游泳與自救能力基本指標的合格率僅約45%。市長盧秀燕希望明年合格率達到50%，教育局表示將研擬增進策略。

台中市政府今天開市政會議，專案報告暑期水域安全。盧秀燕說，台中人口超286萬人，盛夏炎熱，鼓勵市民多從事水域活動，安全也很重要，兩者可以兼顧。

教育局長蔣偉民指出，市府每年暑期前召開防溺會議，參與者包含中央、地方共17個單位，教育局從校園出發，主要分2大行動，擴大游泳教學讓學生掌握游泳與水域自救能力，以及利用家長群組宣導水域安全；游泳教學已被納入12年國教課綱，不僅能熟悉水域自救知能，也鍛鍊體格、促進身心發展。

蔣偉民表示，台中公私立泳池共67座，有泳池的學校全年段實施游泳教學，無泳池學校則搭乘交通車到鄰近泳池上課，每次授課至少安排2節課，透過區域聯盟的方式共享泳池資源；目前全市高中職以下學校，有超過200所申請游泳課程，比例約八成。

蔣偉民說，疫情後游泳教學恢復，市府挹注經費每年上升，今年編列3596萬元補助款，去年參與的學生人數為7萬5888人，都創新高；參與課程的學生也會參加技能檢測，國小合格標準是前進15公尺、換氣3次，國中前進25公尺、換氣5次，台中平均合格率從2023年的32%提升到去年的45%。

盧秀燕認為，檢測標準並不困難，學生時期是最好的學習階段，應該要想辦法加強合格率，希望明年達到50%，要求教育局訂出具體目標與提升計畫；此外全市才不到70座游泳池，數量太少，應該盤點各校狀況與用地，調撥經費新建泳池。

蔣偉民表示，目前興建中的國運中心有設置泳池，數量會慢慢增加，也會審慎評估區域狀況與校地，以區域合作的方式規畫新建泳池；提升游泳技能檢測合格率是教育局一貫目標，除了繼續增加泳池讓游泳教學更完整，也會研擬具體計畫。