快訊

連岳母都不放過！淫郵差偷拍逾70人還逼簽「性奴契約」 中華郵政：暫停外勤工作

彭振聲：先前認罪拚交保是為讓妻安心 「她不在了我也沒顧慮了」

省3347元！漢堡王「最新優惠券」24種方案 現享買1送1

聽新聞
0:00 / 0:00

強化水域安全…台中游泳教學合格率45% 盧秀燕盼提升到五成

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市教育局長蔣偉民報告，去年共有7.5萬名學生上游泳課，市府今年編列3596萬元游泳課補助款，都創疫情後新高。記者陳敬丰／攝影
台中市教育局長蔣偉民報告，去年共有7.5萬名學生上游泳課，市府今年編列3596萬元游泳課補助款，都創疫情後新高。記者陳敬丰／攝影

盛夏來臨，水域遊憩成為戶外活動首選，安全格外重要，台中市政府推動游泳教育，去年已有超過7.5萬名學生上游泳課，不過通過游泳與自救能力基本指標的合格率僅約45%。市長盧秀燕希望明年合格率達到50%，教育局表示將研擬增進策略。

台中市政府今天開市政會議，專案報告暑期水域安全。盧秀燕說，台中人口超286萬人，盛夏炎熱，鼓勵市民多從事水域活動，安全也很重要，兩者可以兼顧。

教育局長蔣偉民指出，市府每年暑期前召開防溺會議，參與者包含中央、地方共17個單位，教育局從校園出發，主要分2大行動，擴大游泳教學讓學生掌握游泳與水域自救能力，以及利用家長群組宣導水域安全；游泳教學已被納入12年國教課綱，不僅能熟悉水域自救知能，也鍛鍊體格、促進身心發展。

蔣偉民表示，台中公私立泳池共67座，有泳池的學校全年段實施游泳教學，無泳池學校則搭乘交通車到鄰近泳池上課，每次授課至少安排2節課，透過區域聯盟的方式共享泳池資源；目前全市高中職以下學校，有超過200所申請游泳課程，比例約八成。

蔣偉民說，疫情後游泳教學恢復，市府挹注經費每年上升，今年編列3596萬元補助款，去年參與的學生人數為7萬5888人，都創新高；參與課程的學生也會參加技能檢測，國小合格標準是前進15公尺、換氣3次，國中前進25公尺、換氣5次，台中平均合格率從2023年的32%提升到去年的45%。

盧秀燕認為，檢測標準並不困難，學生時期是最好的學習階段，應該要想辦法加強合格率，希望明年達到50%，要求教育局訂出具體目標與提升計畫；此外全市才不到70座游泳池，數量太少，應該盤點各校狀況與用地，調撥經費新建泳池。

蔣偉民表示，目前興建中的國運中心有設置泳池，數量會慢慢增加，也會審慎評估區域狀況與校地，以區域合作的方式規畫新建泳池；提升游泳技能檢測合格率是教育局一貫目標，除了繼續增加泳池讓游泳教學更完整，也會研擬具體計畫。

消防局報告，近年水域事故案件的高峰期多出現在5到6月，7、8月反而下降。盧秀燕指出，台中4、5月開始天氣炎熱，民眾就會從事水域活動，整備工作應提前，指示各單位明年開始4月就發放相關資料，提前準備，也請各局處再次檢視危險水域的告示。

台中市長盧秀燕認為，上過游泳課的學生參加檢測合格率只有45%還不夠，希望明年提升到50%，此外也應增建泳池數量。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕認為，上過游泳課的學生參加檢測合格率只有45%還不夠，希望明年提升到50%，此外也應增建泳池數量。記者陳敬丰／攝影
台中市每年開游泳課的學校200餘所，比例約八成，學生通過游泳與自救能力基本指標的合格率45%。圖／台中市政府提供
台中市每年開游泳課的學校200餘所，比例約八成，學生通過游泳與自救能力基本指標的合格率45%。圖／台中市政府提供

盧秀燕 教育局 台中市

延伸閱讀

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

盧秀燕蔣萬安轟無差別大罷免 吳思瑤反譏造假法院認證

影／全台大罷免 盧秀燕嗆：這是無差別、報復性行動

賴總統雜質說小朋友互罵 盧秀燕：大人要做好的示範

相關新聞

台灣設計展將「打除」歷史建築廣場殘柱？彰縣府今緊急保留

2025台灣設計展將在今年10月登場，但有民眾發現，作為主展場之一的歷史建築「彰化藝術館」廣場殘柱被噴漆「打除」，一旁的...

台中神岡農田沒水灌溉「半夜搶水」 楊瓊瓔促清淤保水路暢通

台中市神岡區三角里農民近期飽受缺水灌溉之苦，影響農作物栽種與收成，立委楊瓊瓔今天到西汴幹線社皮分線下游會勘，關心農民灌溉...

強化水域安全…台中游泳教學合格率45% 盧秀燕盼提升到五成

盛夏來臨，水域遊憩成為戶外活動首選，安全格外重要，台中市政府推動游泳教育，去年已有超過7.5萬名學生上游泳課，不過通過游...

扛三太子神偶跑步 第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑

第13屆九天盃太子極限環台賽今天在台中大雅九天文化園區舉辦起跑典禮，今年全台約有250人參賽，挑戰自我，雄中畢業考上台大...

獨旅很簡單 八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線

炎夏進入森林很清涼，林業及自然保育署台中分署提供貼心服務，推出全新「聽說這裡有座八仙山」自導式導覽服務，即日起，民眾透過...

麗明營造捐2億 台中肉品市場拍賣館轉型小劇場

台中北區原肉品市場使用約40年，市府規畫轉型為「豬事圓滿公園」，麗明營造出資2億元，協助市府將原拍賣館打造「小豬藝文基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。