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扛三太子神偶跑步 第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑典禮，在台中市大雅區九天文化園區舉辦。圖／九天辦公室提供
第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑典禮，在台中市大雅區九天文化園區舉辦。圖／九天辦公室提供

第13屆九天盃太子極限環台賽今天在台中大雅九天文化園區舉辦起跑典禮，今年全台約有250人參賽，挑戰自我，雄中畢業考上台大數學系的許博能揪團參賽，雄中儀隊的學弟們也組隊挑戰自我做公益，秉持公益傳統「微笑南台灣、為公益而跑」。

「九天盃太子極限環台賽」今年第13年，為期28天賽事，參賽選手需組成7人隊伍，分工合作扛「三太子神偶」，完成徒步環島挑戰，正賽項目完全免費；今天起跑典禮，台中市副市長鄭照新、立委楊瓊瓔和台中市議員王立任、張家銨等人到場為選手們加油。

今年有三支隊伍報名，兩隊團體報名，一隊各自報名組成的鬥陣隊，共21名選手，包括社會人士、高中生、大學生，甚至是國中生，今年人數期望全台能達到250人參賽。

第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑典禮，在台中市大雅區九天文化園區舉辦。圖／九天辦公室提供
第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑典禮，在台中市大雅區九天文化園區舉辦。圖／九天辦公室提供
第13屆九天盃太子極限環台賽今天舉辦起跑典禮。記者游振昇／攝影
第13屆九天盃太子極限環台賽今天舉辦起跑典禮。記者游振昇／攝影
第13屆九天盃太子極限環台賽今天舉辦起跑典禮，13歲葉建捷連續3年參賽。圖／九天辦公室提供
第13屆九天盃太子極限環台賽今天舉辦起跑典禮，13歲葉建捷連續3年參賽。圖／九天辦公室提供
第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑典禮，在台中市大雅區九天文化園區舉辦。圖／九天辦公室提供
第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑典禮，在台中市大雅區九天文化園區舉辦。圖／九天辦公室提供
第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑典禮，在台中市大雅區九天文化園區舉辦。圖／九天辦公室提供
第13屆九天盃太子極限環台賽今天起跑典禮，在台中市大雅區九天文化園區舉辦。圖／九天辦公室提供

徒步環島 台中市 公益

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