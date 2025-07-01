八仙山推自導式導覽 手機就是導遊體驗自然人文交織

林業及自然保育署台中分署推出「聽說這裡有座八仙山」自導式導覽服務，民眾透過手機LINE掃描園區各站點QR Code，可即時了解八仙山人文歷史導覽，開啟科技結合人文與自然旅遊模式。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿，八仙山國家森林遊樂區昔日為台灣三大林場之一，為讓遊客更深入感受八仙山資源特色及歷史脈絡，特別規劃於遊客中心、八仙國小舊址、綠色走廊、清風亭、天籟步道、神社遺址、灶台遺址、石磨平台與火車意象等熱門景點。

林業及自然保育署台中分署表示，民眾只須透過手機LINE掃描QR Code，即可開啟導覽服務，並融入環境場景，通過聲音傳遞想像當時林場樣貌，感受自然與人文故事交織魅力，即使小眾旅遊，也可來場不被打擾的知性之旅。

林業保育署台中分署提到，為鼓勵民眾參與自導式導覽服務，掃描各站點QR Code並回答相關問答，可參加抽獎活動，有機會獲得限量森林萌物黃喉貂玩偶，歡迎來趟森聲小旅行，放慢腳步，以手機作為輔助工具，體驗科技與生態完美結合的旅遊新風貌。