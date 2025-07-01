獨旅很簡單 八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線

炎夏進入森林很清涼，林業及自然保育署台中分署提供貼心服務，推出全新「聽說這裡有座八仙山」自導式導覽服務，即日起，民眾透過手機LINE掃描設置於園區各站點的QR Code，可即時了解八仙山的人文歷史導覽及認識自然之美，開啟結合科技與自然的全新旅遊模式，獨旅也可輕鬆深度旅遊。

八仙山國家森林遊樂區昔日為台灣三大林場之一，為讓遊客更深入感受八仙山的資源特色及歷史脈絡，規劃於遊客中心、八仙國小舊址、綠色走廊、清風亭、天籟步道、神社遺址、灶台遺址、石磨平台與火車意象等熱門景點，民眾只需透過手機LINE掃描QR Code，可開啟導覽服務，並融入環境場景，通過聲音的傳遞想像當時林場樣貌，感受自然與人文故事交織的魅力，即使小眾旅遊或獨旅，也可以來場不被打擾的知性之旅。