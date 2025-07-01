快訊

能不能打牠、為什麼總往人身上飛？看到「蟑螂出沒」必做4件事

獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

獨旅很簡單 八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線，民眾透過手機掃描於園區的QR Coded開啓語音導覽服務。圖／林業保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線，民眾透過手機掃描於園區的QR Coded開啓語音導覽服務。圖／林業保育署台中分署提供

炎夏進入森林很清涼，林業及自然保育署台中分署提供貼心服務，推出全新「聽說這裡有座八仙山」自導式導覽服務，即日起，民眾透過手機LINE掃描設置於園區各站點的QR Code，可即時了解八仙山的人文歷史導覽及認識自然之美，開啟結合科技與自然的全新旅遊模式，獨旅也可輕鬆深度旅遊。

八仙山國家森林遊樂區昔日為台灣三大林場之一，為讓遊客更深入感受八仙山的資源特色及歷史脈絡，規劃於遊客中心、八仙國小舊址、綠色走廊、清風亭、天籟步道、神社遺址、灶台遺址、石磨平台與火車意象等熱門景點，民眾只需透過手機LINE掃描QR Code，可開啟導覽服務，並融入環境場景，通過聲音的傳遞想像當時林場樣貌，感受自然與人文故事交織的魅力，即使小眾旅遊或獨旅，也可以來場不被打擾的知性之旅。

林業保育署台中分署表示，為鼓勵民眾參與自導式導覽服務，掃描各站點QR Code並回答相關問答，即可參加抽獎活動，有機會獲得限量森林萌物-黃喉貂玩偶，更多八仙山國家森林遊樂區相關資訊，可上林業及自然保育署「台灣山林悠遊網(www.forest.gov.tw)查詢。

八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線，語音導覽服務QR code-綠色走廊。圖／林業保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線，語音導覽服務QR code-綠色走廊。圖／林業保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線，此為佳保台火車意象。圖／林業保育署台中分署提供
八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線，此為佳保台火車意象。圖／林業保育署台中分署提供

遺址 森林遊樂區 八仙

延伸閱讀

太平山暑期假日4時開園迎日出 推限定夜探貓頭鷹

太平山暑期假日4時開園迎日出 推限定夜探貓頭鷹

影／黑熊現身大安溪沿線淺山棲地 4部落拍攝壯碩成熊影像

影／黑熊現身大安溪沿線淺山棲地 4部落拍攝壯碩成熊影像

相關新聞

獨旅很簡單 八仙山國家森林遊樂區自導式導覽服務正式上線

炎夏進入森林很清涼，林業及自然保育署台中分署提供貼心服務，推出全新「聽說這裡有座八仙山」自導式導覽服務，即日起，民眾透過...

麗明營造捐2億 台中肉品市場拍賣館轉型小劇場

台中北區原肉品市場使用約40年，市府規畫轉型為「豬事圓滿公園」，麗明營造出資2億元，協助市府將原拍賣館打造「小豬藝文基地...

彰化立碑紀念殉職消防員 喚起重視職安、公安

彰化喬友防疫旅館2021年大火釀4死22傷，殉職的33歲消防員陳志帆成為彰化史上首位殉職消防員。消防員工作權益促進會與家...

影／彰化織襪芭樂故鄉改善3處公有停車場 公布最新收費標準

彰化縣社頭鄉有「芭樂多、織襪多、董事長多」的三多美稱，鄉公所獲交通部補助改善易肇事路口，率彰化縣之先試辦行人號誌燈融入在...

就是明天！台中好孕專車7月1日上路 逾2000人申請

台中市長盧秀燕宣布三大育兒福利新政，其中備受矚目的「孕婦乘車補助」將於明天7月1日上路。自6月13日開放線上申請以來，已...

14年全台殉職消防員50人 彰化立碑記取教訓提升安全

彰化喬友防疫旅館2021年的大火造成4死22傷，其中年輕消防員陳志帆在救災中殉職，消防員工作權益促進會與家屬透過民間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。