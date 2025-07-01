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彰化立碑紀念殉職消防員 喚起重視職安、公安

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化市火車站前昨設立「永保平安」紀念碑，希望殉職消防員陳志帆的悲劇，喚起重視消防安全。記者林宛諭／攝影
彰化市火車站前昨設立「永保平安」紀念碑，希望殉職消防員陳志帆的悲劇，喚起重視消防安全。記者林宛諭／攝影

彰化喬友防疫旅館2021年大火釀4死22傷，殉職的33歲消防員陳志帆成為彰化史上首位殉職消防員。消防員工作權益促進會與家屬昨在彰化火車站前設立「永保平安不忘志帆」紀念碑，盼喚起社會重視消防職災與公共安全改革。

消促會理事翁立思指出，這起火災後，監察院與內政部均認定存有建管與消防制度疏失，但改革至今仍止步於「以殉職換改革」的階段。該碑不僅紀念陳志帆，更提醒社會記取公共安全的教訓。

這座紀念碑由基層團體推動、彰化市公所提供設址，是全台首座由消防團體成功設立的殉職紀念碑。位置鄰近已拆除的喬友大樓原址。典禮出席者包括陳志帆家屬、市長林世賢與RCA員工關懷協會等。

陳志帆的妹妹陳裔筑表示，家屬至今仍未走出傷痛，但希望藉由立碑，促使相關單位與時俱進，真正改善消防現場生態，而非「今天公祭，明天忘記」。

14年來，包括2015年桃園新屋保齡球館火災、2024年新竹晴空匯等火警全台已有50名消防員殉職。消促會呼籲應將消防職災納入「職安法」管理，建立列管與罰則機制，並跨部會做好危險物品管制措施，強化火場指揮與安全，避免重演「陳志帆消失6小時」的憾事。

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