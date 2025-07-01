麗明營造捐2億 台中肉品市場拍賣館轉型小劇場

台中北區原肉品市場使用約40年，市府規畫轉型為「豬事圓滿公園」，麗明營造出資2億元，協助市府將原拍賣館打造「小豬藝文基地」，除了能容納200人左右的表演空間，還有小豬展示館，預計明年底完工啟用。

市長盧秀燕與麗明營造公司董事長吳春山昨簽下捐贈契約，盧表示，北區肉品市場1980年開始供應全台中市肉品屠宰、分切與拍賣等業務，隨著時代改變，肉品市場不再是市中心的必要設施，反因髒亂的環境成為鄰避設施。

盧秀燕指出，市府2020年移轉屠宰業務後，重整基地約5公頃，首先開闢為豬事圓滿公園，耗資逾1億元，2024年9月啟用，其次興建社會住宅已開工，預計2030年完工，農業局與財政局另規畫一處社區型綜合商場。

盧秀燕表示，整個轉型計畫中的最後一塊基地是拍賣場，雖然未達文資歷史保留年限，是難得的圓形階梯式基地，直接拆除非常可惜，文化局提議轉型為表演場域；台中人都知道，在地企業麗明營造的董事長吳春山對豬「情有獨鍾」，雙方一拍即合。

台中北區肉品市場拍賣場，將打造成「小豬藝文基地」表演場域和展示館，圖為模擬模型。記者陳敬丰／攝影

吳春山說，目前已收藏1萬3000多隻豬模型，想為這些小豬找到更好的歸宿；市府聯繫之後，他發現肉品市場的拍賣場的確是個非常漂亮的空間，再拜託知名建築師姚仁喜設計。

姚仁喜是出身台中的建築師，故宮南院、蘭陽博物館等知名藝文場館都是他的作品，他說，肉品拍賣場周圍環境優美，非常適合打造小型劇場。

文化局長陳佳君表示，規畫的小型表演劇場約容納200到300席次，可以讓更多年輕藝術工作者有表演空間，除吳春山捐贈的2億元興建經費，市府也會編列約4000萬元內裝與營運預算，近期開工，預計明年底完工啟用。

台中市霧峰的「北溝故宮文物典藏山洞」，12年前被登錄台中市歷史建築，但至今未能有效開發。市議員李天生昨呼籲市府解編歷史建築，並收購山洞旁地主的土地，依斷層帶建築規定進行開發，設法突破。

市府文化資產處長李智富表示，除非山洞已因毀損而價值減損，否則不能廢止，且因限於斷層帶，有禁限建規定，開發有實際困難。