影／彰化織襪芭樂故鄉改善3處公有停車場 公布最新收費標準

彰化縣社頭鄉有「芭樂多、織襪多、董事長多」的三多美稱，鄉公所獲交通部補助改善易肇事路口，率彰化縣之先試辦行人號誌燈融入在地元素，不但加大，還增加芭樂、襪子兩大圖案，可望提高行人注意力以降低交通事故。

社頭鄉長蕭浚二帶領建設課等鄉公所團隊人員，今查看完工的兩處易肇事路口改善工程，及3處委外經營的公有停車場。首先到員集路二段、清水岩路，和中山路一段、中興路的兩處路口查看易肇事路口改善工程，內政部補助400萬元，重新鋪設瀝青混凝土路面、改善行人通行空間、行人號誌燈、增設偏心左轉車道。

鄉長蕭浚二說，交通部參考荷蘭的烏特勒支市De Bijenkorf Utrecht百貨前路口的行人號誌融入當地特色，目前在台中市科博館館前路、博館路的路口試辦，社頭鄉獲補助，兩處易肇事路口的行人號誌增加芭樂、襪子的圖案，號誌燈面加大邊長到30公分，可有效提升行人號誌辨識度。

社頭鄉公所向內政部國土管理署爭取經費約900萬元，施做人行環境改善工程，鄉有零售市場旁的民生路、長春巷旁、車站前仁愛二路，3處公有停車場人行步道鋪平，電箱內移到停車場，設置47座化妝蓋板與9盞LED路燈，讓行人走得安全。