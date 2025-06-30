就是明天！台中好孕專車7月1日上路 逾2000人申請

台中市長盧秀燕宣布三大育兒福利新政，其中備受矚目的「孕婦乘車補助」將於明天7月1日上路。自6月13日開放線上申請以來，已有超過2000名孕婦申請，每名孕婦每次懷孕可申請補助30趟計程車資，每趟最高補助200元，總金額上限為6000元。

台中市數位發展局提醒，孕媽咪可先下載「台中通TCPASS」App並註冊或升級為「全功能會員」，即可在首頁看到「好孕乘車」圖示，也可透過首頁「常用市政服務」欄位加入該功能，快速完成申請流程，操作簡便。

數發局表示，申請成功後，孕婦可透過「好孕乘車」icon或「卡證」中的「好孕卡」支付車資，搭車後掃描QR Code或手動輸入搭乘資訊，當畫面顯示交易成功即完成付款；整體操作流程直覺便利，設計貼心，讓孕媽咪安心出門。

社會局指出，2024年版的孕婦健康手冊未於產檢總表頁面設姓名欄，提醒孕婦需自行在空白處寫上姓名後再拍照上傳，以利系統審查。此外，上傳證件時須確保畫面清晰，避免因模糊導致審查失敗。

交通局也強調，計程車必須依規安裝計費表並正確收費，孕婦乘車後應主動索取乘車證明，若發現駕駛未依規定收費，可記下車號、駕駛姓名、搭車時間等資訊，並撥打1999向市府反映，以便後續處理。

社會局補充，此項補助僅限設籍台中的本國籍孕婦，或配偶設籍台中的非本國籍孕婦申請；更多申請細節及辦法，可至台中市社會局官網或「社會有愛 溫暖台中」臉書粉絲專頁查詢。