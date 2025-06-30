快訊

肥前屋突歇業引熱議 網曝：鰻魚飯「一敗筆」回不去了

日本絞刑室曝光！死囚伏法前見觀音像 外媒揭「毛骨悚然儀式感」

台積電尾盤爆量下殺 拖累台股下跌324點收22,256點

聽新聞
0:00 / 0:00

14年全台殉職消防員50人 彰化立碑記取教訓提升安全

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市火車站前設立「永保平安」紀念碑，希望殉職消防員陳志帆的悲劇可以喚起大家重視提升消防安全。記者林宛諭／攝影
彰化市火車站前設立「永保平安」紀念碑，希望殉職消防員陳志帆的悲劇可以喚起大家重視提升消防安全。記者林宛諭／攝影

彰化喬友防疫旅館2021年的大火造成4死22傷，其中年輕消防員陳志帆在救災中殉職，消防員工作權益促進會與家屬透過民間集資力量，今天在彰化市火車站前設立「永保平安不忘志帆」紀念碑，消促會理事翁立思說，14年來全國殉職的消防員已高達50人，希望透過立碑能喚起大家對消防安全及消防員職災問題的重視。

彰化市喬友防疫旅館2021年6月的大火中33歲的消防員陳志帆成為彰化歷史紀錄以來首位殉職的消防人員，翁立思說，後續不論是由監察院提出的糾正案文及內政部災害事故調查會提出的調查報告，都指出包含建管及消防制度性疏失，但至今卻仍停留在「用殉職來換改革和安全的階段」，他們希望能透過立碑，提醒繼續推動消防安全。

今天參加紀念碑揭碑典禮的還有陳志帆家人、彰化市長林世賢、RCA員工關懷協會等。翁立思說，本件殉職案在真相調查及內政部報告出爐後，不論在彰化在地記憶、台灣的防疫及消防改革的歷史上都具有重要意義，因此消防員工作權益促進會與殉職消防員家屬便開始推動立碑工作，希望喚起大家對公共安全改革的重視，最後是彰化市公所提供火車站前廣場位置立碑，鄰近喬友大樓原址。

這也是首座由基層消防團體成功推動的消防人員殉職紀念碑，翁立思說，雖然原喬友大樓已拆除，但希望永保平安紀念碑能夠讓社會不忘記喬友大火帶給我們對於重視公共安全的教訓，更希望每位經過永保平安紀念碑的民眾，都能認識有一位消防員陳志帆曾經用他的生命帶給我們對於公共安全重視的教訓。

陳志帆的妹妹陳裔筑說，其實家人並沒有真正走出哥哥殉職的悲傷，但她仍會希望爸媽要「放下」，帶著大愛透過立碑去提醒消防、各單位長官要與時俱進，陪著消防弟兄讓整個消防生態更好，而不是「今天公祭，明天就忘記」。

14年來已有50名消防員殉職，還包括包括2015年桃園市新屋區保齡球館火災6名、去年新竹市集合式住宅晴空匯大火2名消防員殉職等。

翁立思說，消防員的工作其實就像藍領勞工，職災應該納入勞動部職業安全衛生法，在發生任何職災時都應有主管單位列管調查，並要有罰則，不能僅限於殉職才列管，受傷案件也應列管，才能提升改善職場安全。

消促會也盼透過經濟部等跨部會落實危險物品輸入與販售的管制平台，讓危險物品不成為災害隱憂。而消防指揮體系也應提高火場安全管理，不要再發生像陳志帆在濃煙中「消失的6小時」錯失搶救先機悲劇。

彰化市火車站前設立「永保平安」紀念碑，希望殉職消防員陳志帆的悲劇可以喚起大家重視提升消防安全。圖／消防員工作權益促進會提供
彰化市火車站前設立「永保平安」紀念碑，希望殉職消防員陳志帆的悲劇可以喚起大家重視提升消防安全。圖／消防員工作權益促進會提供
彰化市火車站前設立「永保平安」紀念碑，家屬也希望殉職消防員陳志帆的悲劇可以喚起大家提升消防安全。記者林宛諭／攝影
彰化市火車站前設立「永保平安」紀念碑，家屬也希望殉職消防員陳志帆的悲劇可以喚起大家提升消防安全。記者林宛諭／攝影

消防員 殉職 彰化

延伸閱讀

彰化人也認證！苗栗打卡名店「老字號肉圓」 招牌必點「皮厚Q+靈魂醬汁」 在地人教點「這一套」最懂吃

紀念喬友大火殉職消防員 「永保平安紀念碑」揭碑

彰化王功漁火節動力火車壓軸演出 明年誰唱？縣長：開放推薦

興櫃德揚科技台南廠火警燃燒氰化物作業區 今晨撲滅

相關新聞

14年全台殉職消防員50人 彰化立碑記取教訓提升安全

彰化喬友防疫旅館2021年的大火造成4死22傷，其中年輕消防員陳志帆在救災中殉職，消防員工作權益促進會與家屬透過民間...

從肉品市場到表演空間 中市府攜手麗明營造打造小豬藝文基地

台中北區原肉品市場使用約40年，市府規畫轉型為「豬事圓滿公園」，其中的拍賣館是圓頂建築，相當適合用於表演，麗明營造公司董...

彰化王功漁火節動力火車壓軸演出 明年誰唱？縣長：開放推薦

彰化縣政府舉辦的「王功漁火節」活動29日晚間在「海洋音樂會」的動力火車等樂團歌聲及絢麗煙火秀中落幕，彰化縣長王惠美說，二...

中市3分之1衛生所無醫師 缺口續擴大

台中市29區共有30所衛生所，除了協助施打疫苗等行政業務，有醫師駐點的衛生所也開放免費門診，然而目前已經有10所衛生所無...

廣角鏡／穿比基尼 免費玩水

南投水里溪「瘋水祭」現正開跑，活動至8月31日止，每周六、日上午9點半至下午5點半舉辦，入場票價99元可兌換水槍或折抵水...

影／彰化溪州西螺大橋稻草蛇成打卡亮點 要吃割稻飯下回請早

彰化縣溪州鄉公所今天在西螺大橋北側溪州端舉辦「稻田彩繪割稻趣」活動，特別以生肖蛇年為主題，以稻草為畫布，打造「金蛇獻瑞」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。