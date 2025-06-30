14年全台殉職消防員50人 彰化立碑記取教訓提升安全

彰化喬友防疫旅館2021年的大火造成4死22傷，其中年輕消防員陳志帆在救災中殉職，消防員工作權益促進會與家屬透過民間集資力量，今天在彰化市火車站前設立「永保平安不忘志帆」紀念碑，消促會理事翁立思說，14年來全國殉職的消防員已高達50人，希望透過立碑能喚起大家對消防安全及消防員職災問題的重視。

彰化市喬友防疫旅館2021年6月的大火中33歲的消防員陳志帆成為彰化歷史紀錄以來首位殉職的消防人員，翁立思說，後續不論是由監察院提出的糾正案文及內政部災害事故調查會提出的調查報告，都指出包含建管及消防制度性疏失，但至今卻仍停留在「用殉職來換改革和安全的階段」，他們希望能透過立碑，提醒繼續推動消防安全。

今天參加紀念碑揭碑典禮的還有陳志帆家人、彰化市長林世賢、RCA員工關懷協會等。翁立思說，本件殉職案在真相調查及內政部報告出爐後，不論在彰化在地記憶、台灣的防疫及消防改革的歷史上都具有重要意義，因此消防員工作權益促進會與殉職消防員家屬便開始推動立碑工作，希望喚起大家對公共安全改革的重視，最後是彰化市公所提供火車站前廣場位置立碑，鄰近喬友大樓原址。

這也是首座由基層消防團體成功推動的消防人員殉職紀念碑，翁立思說，雖然原喬友大樓已拆除，但希望永保平安紀念碑能夠讓社會不忘記喬友大火帶給我們對於重視公共安全的教訓，更希望每位經過永保平安紀念碑的民眾，都能認識有一位消防員陳志帆曾經用他的生命帶給我們對於公共安全重視的教訓。

陳志帆的妹妹陳裔筑說，其實家人並沒有真正走出哥哥殉職的悲傷，但她仍會希望爸媽要「放下」，帶著大愛透過立碑去提醒消防、各單位長官要與時俱進，陪著消防弟兄讓整個消防生態更好，而不是「今天公祭，明天就忘記」。

14年來已有50名消防員殉職，還包括包括2015年桃園市新屋區保齡球館火災6名、去年新竹市集合式住宅晴空匯大火2名消防員殉職等。

翁立思說，消防員的工作其實就像藍領勞工，職災應該納入勞動部職業安全衛生法，在發生任何職災時都應有主管單位列管調查，並要有罰則，不能僅限於殉職才列管，受傷案件也應列管，才能提升改善職場安全。