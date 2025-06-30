彰化社頭打造人本友善交通 號誌融入襪子在地元素

社頭鄉公所為打造人本友善交通，改善公有零售市場周邊人行環境，並於2處易肇事路口將行人號誌加入芭樂、襪子等在地元素，同時3處公有停車場委外經營收費，期盼改善整體交通環境。

彰化縣社頭鄉公所今天開記者會指出，中山路一段與中興路口，以及員集路二段與清水岩路口，為社頭鄉2處易肇事路口，公所獲得內政部補助新台幣400萬元進行改善，工程包括瀝青混凝土路面重新鋪設、改善行人通行空間、行人號誌燈及增設偏心左轉車道等。

公所表示，行人號誌為參考國外及台中市等作法，在號誌加入芭樂、襪子等社頭在地元素，且燈面加大邊長至30公分，希望有效提升行人號誌辨識度，以解決2處路口車流量大、標線模糊、缺乏號誌等問題。

公所也向內政部爭取經費，針對社頭鄉公有零售市場附近民生路人行環境改善，總長度約441公尺，除整修人行道鋪面，設置化妝蓋板及9盞LED路燈，同時清整人行障礙物如既有的電箱、電桿，讓行人走得安心又舒適。

公所說，社頭鄉仍有部分公有停車場尚未納入收費管理，導致長期遭占用，無法有效服務真正有停車需求民眾，因此將市場旁、長春巷旁、台鐵社頭車站前仁愛二路旁等3處停車場委外經營，規劃每半小時收費15元，每日最高上限150元，鄉民停車前半小時享免費優惠。

社頭鄉長蕭浚二接受媒體聯訪表示，交通牽涉行人安全、停車秩序、整體生活品質等面向，公所未來將持續爭取經費與資源，從人行道、停車場至智慧交通管理，推動全方位建設，打造更安全、便利且有效率的在地交通系統。