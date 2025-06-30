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提升服務品質！中市環保局公開表揚績優機車排氣檢驗站

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市環保局統計，去年度台中市共完成97萬4,021輛次機車排氣定檢。中市環保局提供
台中市環保局統計，去年度台中市共完成97萬4,021輛次機車排氣定檢。中市環保局提供

台中市政府環境保護局為提升轄內機車排氣檢驗站服務品質，並獎勵表現優異的業者，28日晚於潮港城國際美食館辦理「113年度台中市機車排氣檢驗站績優表揚」，公開表揚榮獲「年度績優檢驗站」及「機車檢驗數績優獎」等優良業者。

並由立法院副院長江啟臣頒發績優獎牌及獎金，感謝他們守護台中空氣品質的努力與貢獻。

環保局長陳宏益表示，執行機車排氣檢驗可有效掌握車輛所排放的空氣污染物是否符合法規標準，減少移動污染源對於空氣品質的危害。

統計去年度台中市共完成97萬4,021輛次機車排氣定檢，萬分感謝台中市全體檢驗站伙伴的配合與努力。環保局未來也將持續精進管理與督導機制，讓市民享有專業且值得信賴的排氣檢驗服務。

環保局表示，目前市內共有480家機車排氣檢驗站，為激勵各機車排氣檢驗站持續提升服務品質與檢驗效能，特別設立「年度績優檢驗站」及「機車檢驗數績優獎」兩大獎項，依據該站當年度整體表現、檢驗數量、民眾滿意度及行政配合度等面向進行綜合評選。

經評鑑結果，遴選出「新信發車業行」等10家檢驗站為「年度績優檢驗站」。

另外，為促進各檢驗站良性競爭，鼓勵檢驗站協助向民眾宣導落實機車排氣定檢，特別頒發「機車檢驗數績優獎」，評選出「廣裕汽車股份有限公司」等10家檢驗站。此次總計20家檢驗站獲獎。

得獎檢驗站表示，榮膺此殊榮是全體員工努力的成果，未來亦將秉持專業精神，提供更加友善、高品質的服務，並與市府攜手守護市民健康與空氣品質。

環保局說明，此次活動為環保局首次與台中市機車商業同業公會合辦，盼透過公私協力創新，將社會影響力發揮最大綜效，一同打造優質檢驗服務環境，積極推動空氣品質改善工作持續向前邁進。

環保局也呼籲機車出廠滿5年，車主應每年於行車執照發照月份前後一個月內實施排氣定期檢驗，若未於期限內完成排氣檢驗，將依《空氣污染防制法》規定處500元罰鍰；後續經限期通知後若仍未完成改善，最重可註銷其牌照。

台中市自113年1月1日起，已停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知電子化服務，歡迎尚未登錄的車主善加利用，詳細登錄資訊請至「機車定期檢驗通知網：台中市政府環境保護局」，或掃描宣導圖卡QR-code踴躍加入E化簡訊通知服務。

此次活動，立法院副院長江啟臣、立法委員何欣純、廖偉翔、羅廷瑋、市議員劉士洲、江肇國、黃守達、陳政顯、朱暖英、何文海、陳雅惠、市府副秘書長張大春、環保局長陳宏益、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中區監理所科長林彥志、台中市監理站股長林柏邑等均出席。

立法委員黃健豪、市議員曾朝榮、沈佑蓮、陳俞融、及眾多同業公會也派代表共襄盛舉。

立法院副院長江啟臣（右2）感謝業者守護台中市空氣品質的努力與貢獻。中市環保局提供
立法院副院長江啟臣（右2）感謝業者守護台中市空氣品質的努力與貢獻。中市環保局提供
提升機車排氣檢驗站服務品質，台中市環保局公開表揚績優機車排氣檢驗站。中市環保局提供
提升機車排氣檢驗站服務品質，台中市環保局公開表揚績優機車排氣檢驗站。中市環保局提供

空氣品質 環保 宏益

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