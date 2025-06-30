從肉品市場到表演空間 中市府攜手麗明營造打造小豬藝文基地

台中北區原肉品市場使用約40年，市府規畫轉型為「豬事圓滿公園」，其中的拍賣館是圓頂建築，相當適合用於表演，麗明營造公司董事長吳春山出資2億元，協助市府打造「小豬藝文基地」，除了能容納200人左右的表演空間，還有小豬展示館，預計明年底完工啟用。

市府今天舉行簽約儀式，市長盧秀燕與吳春山共同簽下捐贈契約。盧表示，北區肉品市場1980年開始供應全台中市肉品屠宰、分切與拍賣等業務，隨著時代改變，肉品市場不再是市中心的必要設施，反而因為髒亂的環境成為鄰避設施。

盧秀燕指出，市府2020年移轉豬隻與雞隻屠宰業務後，開始重新整理整個基地約5公頃的土地，首先開闢為豬事圓滿公園，耗資超過1億元，已於2024年9月啟用，其次興建社會住宅，目前已經開工，預計2030年完工，農業局與財政局也在規畫一處社區型綜合商場。

盧秀燕表示，整個轉型計畫中的最後一塊基地是拍賣場，雖然未達文資歷史保留年限，是難得的圓形階梯式基地，直接拆除非常可惜，文化局提議轉型為表演場域；台中人都知道，在地企業麗明營造的董事長吳春山對豬「情有獨鍾」，雙方一拍即合。

吳春山說，自己不屬豬，30多年前開始收藏與豬相關的藝術品，目前已經收藏1萬3000多隻豬模型，雖設有私人收藏博物館，也想為這些小豬找到更好的歸宿；市府聯繫之後，他發現肉品市場的拍賣場的確是個非常漂亮的空間，再拜託著名建築師姚仁喜設計。

姚仁喜也是出身台中的建築師，故宮南院、蘭陽博物館等知名藝文場館都是他的作品，他說，肉品拍賣場周圍環境優美，非常適合做成小型劇場，便利用現有景觀規畫出多樣性藝文劇場、小豬展示館、戶外劇場、老樹廣場等等，不只讓記憶轉化，也增加市民的可及性與使用性。