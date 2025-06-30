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中市表揚績優機車排氣定檢站 共同守護空氣品質

中央社／ 台中30日電

台中市府日前舉辦機車排氣檢驗站績優表揚活動，共有20家業者獲獎。去年度台中共完成逾97萬輛次機車排氣定檢，市府盼透過活動感謝檢驗站，共同守護台中的空氣品質

台中市政府今天發布新聞稿表示，中市環境保護局與台中市機車商業同業公會28日舉辦「113年度台中市機車排氣檢驗站績優表揚」，共有20家業者獲獎，立法院副院長江啟臣、民主進步黨籍立委何欣純與中國國民黨籍立委廖偉翔、羅廷瑋等人皆出席。

中市環保局長陳宏益表示，執行機車排氣檢驗，可有效掌握車輛所排放的空氣污染物是否符合法規標準，減少移動污染源對於空氣品質的危害。

陳宏益說，統計去年度台中市共完成97萬4021輛次機車排氣定檢，感謝台中檢驗站的配合與努力，一同守護空氣品質的努力與貢獻。環保局未來也將持續精進管理與督導機制，讓市民享有值得信任的排氣檢驗服務。

環保局說明，目前全市共有480家機車排氣檢驗站，設立「年度績優檢驗站」及「機車檢驗數績優獎」兩個獎項，依據當年度整體表現、檢驗數量、民眾滿意度及行政配合度等面向進行綜合評選，有10家檢驗站獲「年度績優檢驗站」。

另外，為促進各檢驗站良性競爭，鼓勵檢驗站協助向民眾宣導落實機車排氣定檢，共評選出10家業者頒發「機車檢驗數績優獎」。

空氣品質 環保局長 台中市

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