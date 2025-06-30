彰化王功漁火節動力火車壓軸演出 明年誰唱？縣長說:開放推薦

彰化縣政府舉辦的「王功漁火節」活動29日晚間在「海洋音樂會」的動力火車等樂團歌聲及絢麗煙火秀中落幕，彰化縣長王惠美說，二天活動共吸引57萬觀光人次，為了讓漁火節活動一年比一年精彩，鄉親如果對明年的演唱會希望邀請那位歌手，也可以提供給縣府參考。

昨晚的海洋音樂會由陳華Hua Chen、曾瑋中、同理Zunya、彭聖恩、PIZZALI及動力火車等樂團歌手接力登場，並穿插繽紛「絢麗煙火秀」點亮王功的夜空，最後由金曲獎最佳演唱組合動力火車壓軸演出。

王惠美表示，今年王功漁火節兩天活動從白天到夜晚，感謝芳苑鄉公所、彰化區漁會、福海宮等單位共同協助舉辦，王功漁火節系列活動將會精益求精，呈現王功漁村文化新魅力，與大家相約明年再見。

王功漁港曾榮獲十大魅力漁港殊榮，更在2023年6月漁業署辦理的「金鑑漁港」環境評鑑選拔中獲得全國第一名最佳人氣獎，且勇奪二星獎，在網路人氣票選中獲得將近16.6萬票，以超高票數在全國40處特優漁港中脫穎而出，王功漁火也是彰化八景之一。

芳苑鄉長林保玲表示，連續21年舉辦王功漁火節，讓芳苑鄉能夠更發光、發亮，王功地區平常就很好玩，在燈塔前有海牛娶親公共藝術作品，也有海空步道，「芳苑走走」也規劃7大景點，還可以吃美食、坐牛車、看夕陽 ，歡迎大家帶親朋好友來遊玩。

彰化區漁會總幹事陳威谷表示，來王功就一定要吃珍珠蚵，更有文蛤與牛奶貝，區漁會長年贊助王功漁火節的煙火，希望點亮的不只是王功的夜空，而是點亮漁港的希望及未來。