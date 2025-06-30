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廣角鏡／穿比基尼 免費玩水
南投水里溪「瘋水祭」現正開跑，活動至8月31日止，每周六、日上午9點半至下午5點半舉辦，入場票價99元可兌換水槍或折抵水上用品。水里鄉民憑證免費入園，18歲以上穿比基尼者亦可免費入場。活動設有3座大型充氣設施、水中競技、泡泡派對、沙雕創作等，適合親子與年輕族群同樂。
水里溪水質清澈，來自日月潭水庫發電尾水，安全潔淨。公所表示，明年親水公園將進行整修，可能停辦，能否如期舉辦，仍待施工進度評估。
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