中市3分之1衛生所無醫師 缺口續擴大

台中市29區共有30所衛生所，除了協助施打疫苗等行政業務，有醫師駐點的衛生所也開放免費門診，然而目前已經有10所衛生所無醫師駐點，且缺口持續擴大，今年底可能將有近半衛生所無醫師。衛生局表示，審慎規畫市區衛生所轉型。

多名藍綠議員關心衛生所醫師缺乏的問題，國民黨籍議員黃馨慧指出，去年台中已有6所衛生所沒有主任醫師，後來增加到8所，今年達到10所，缺額達3分之1；究其原因，衛生所醫師須要安排門診、配合中央推動流感新冠等衛教政策，工作繁重，薪資卻受限於法規，較一般醫療院所低。

國民黨籍議員陳成添表示，衛生所缺醫師已經變成常態性現象，可以理解醫師因為薪資與工作問題不願意到衛生所，但衛生所在疫情期間發揮很大的功用，低收費對中低收入戶也是福音，市府應想辦法應對。

民進黨籍議員曾威說，衛生所醫師負責行政相驗，根據市府公告收費1000元，但許多區衛生所沒有醫師，民眾為了趕快拿到家屬的死亡證明登記火化，只能委外找執業醫師相驗，收費動輒5、6000元以上，除增加醫師人力，另統一標準，不管是否委外都收1000元，多則由市府負擔。

衛生局長曾梓展表示，台中市目前有10所衛生所沒有主任醫師，但今年陸續又有3、4所衛生所主任醫師要離開，尚未找到願接手的醫師，今年底很可能只剩一半的衛生所有主任醫師。

曾梓展說，市府積極公開招聘，也詢問公會能否媒合，但礙於薪資與工作性質等等，就是無人應徵。

曾梓展指出，要解決衛生所缺醫師的問題，最理想的做法是效法台北市，將衛生所全面轉型為各區的健康照護中心，無須配置醫師，然而這個做法僅適用於原市區，診所數量多無須依靠衛生所；原縣區醫療資源缺乏，尤其部分偏鄉，很依賴衛生所的醫師與門診，不可能比照市區轉型。

曾梓展表示，原縣區與原市區分開轉型是可行的方向之一，不過這是重大的政策轉變，也涉及中央法規，須要仔細評估。

至於行政相驗人力不足，市府會協助媒合私人或醫療院所的執業醫師，收費的部分也會再研議是否能由市府部分負擔。