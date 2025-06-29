影／彰化溪州西螺大橋稻草蛇成打卡亮點 要吃割稻飯下回請早

彰化縣溪州鄉公所今天在西螺大橋北側溪州端舉辦「稻田彩繪割稻趣」活動，特別以生肖蛇年為主題，以稻草為畫布，打造「金蛇獻瑞」稻田，吐著蛇信的可愛稻草蛇也成為農村打卡新亮點。

今天活動由「薩友騎士」樂團的薩克斯風音樂演奏展開序幕，也安排讓大家體驗傳統手工割稻、打穀等古早農事活動，還有採玉米、餵羊，及文創DIY教學，透過廢棄農材再利用，利用曬乾的稻稈製作「稻草刀」，傳達環保理念，公所也貼心準備傳統「割稻飯」，讓參與民眾坐在西螺大橋下，享用最地道的農村滋味。

溪州鄉長江淑芬說，公所已連續5年辦稻田彩繪活動，每年都吸引許多民眾參加，繼去年打造的愛心稻田廣獲好評後，今年再以農田為畫布，巧手繪出栩栩如生的「金蛇獻瑞」，象徵祥瑞降臨、風調雨順，也成為民眾打卡拍照的新亮點。希望透過親子農村體驗活動，讓孩子們貼近自然，也把農村的文化與價值傳遞到下一代心中，並期望讓更多人走進溪州、看見農村的美。