綠議員批台中淪為「汽車之都」？ 市府：大眾運輸使用率逐步成長

台中市民進黨籍議員陳俞融今批評台中市的汽車登記數居六都第一，而大眾運輸僅占六都9.42%，認為市府推動大眾運輸不力，應積極改善。台中市交通局今回應說，以前年實施TPASS通勤月票前後兩年相比，台中公車去年一整年的搭乘人次較111年成長8.1%，今年1至4月搭乘人數也已達2639萬人次，市民對公共運輸的使用意願逐年增長中。

交通局說，市府持續鼓勵民眾利用大眾運輸工具，近年持續推行雙十公車、幹線公車政策，並配合中央實施公共運輸定期票，今年更推動市民限定乘車碼，提升民眾便利性。

此外，台中也持續推動公共自行車租賃系統，目前全市已設有1602處站點，累計騎乘人次達1億1,000萬人次，平均每日有近6萬人次租借YouBike，以YouBike2.0於111年正式上線後的使用率來看，去年相較111年成長達32.8%，各項綠色運具指標均持續提升。

台中捷運公司也指出，目前雖僅有綠線營運，屬於初期路網階段，但自通車以來運量穩定成長，展現出未來路網擴展的潛力與市民對捷運服務的需求，今年1至5月的運量較去年同期成長7%，顯示市民對中捷的信心不斷提升，搭乘捷運通勤、休閒及參與活動已逐漸成為日常生活的一部分。

中捷公司說，展望下半年，市府各項大型活動陸續登場，中捷將積極配合推出多元行銷與宣傳策略，吸引更多市民與旅客搭乘。此外，隨著捷運「七線齊發」計畫持續推進，未來整體捷運路網將更臻完善，有效促進私人運具轉向大眾運輸，進一步提升整體公共運輸使用率。

陳俞融今舉交通部統計說，台中市的汽車登記至今年5月有119萬輛，居六都第一，而大眾運輸僅占六都9.42%，認為市府推動大眾運輸不力，讓台中淪為「汽車之都」。她呼籲市府應將建構「以人為本」的交通環境作為首要任務，積極擴展軌道路網、優化公車路線與班次，並提出真正有感的優惠政策