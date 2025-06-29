影／南投瘋水祭玩進水里溪 穿比基尼入場不用錢

南投水里溪水質乾淨清澈，當地公所打造親子公園引溪水舉辦「瘋水祭」，大受好評，今年活動已開跑至8月底，水里鄉民入園免費，年滿18歲以上穿著比基尼也可免費入場。唯明年親水設施將維修升級，恐停辦1年，要玩水就把握今年。

水里鄉公所指出，當地水里溪是經過日月潭水庫多次沉澱過濾的發電放流水，由於是發電尾水，水質乾淨清澈，公所為此在水里溪旁打造親水公園，每年夏季引取溪水舉辦「瘋水祭（前身為玩水節）」大受好評，成當地指標性大型水上活動。

而今年「水里瘋水祭」昨起開跑持續到8月31日，限定每周六、日上午9時30分至下午5時30分，入場票價優惠99元，購票可兌換造型水槍或折抵水上用品，水里鄉民憑證件入園免費，年滿18歲不分男女只要穿比基尼也可免費入場。

水里鄉長葉銘豐說，今年瘋水祭現場安排3座超大型充氣設施，不僅涼快刺激，活動內容更豐富多元有沙雕創作體驗，每周也有比基尼趴、泡泡派對及主題水樂園競技、水中關卡挑戰等趣味競賽，盼能吸引更多親子遊客，帶動當地觀光發展。

不過，今年瘋水祭辦理同時，其活動臉書粉絲專頁也預告，明年場地要維修將停辦1年，因此錯過今年就要再等2年了，引發地方關注，不少鄉民直呼要把握今年免費玩水，當地商家則有些憂心就怕屆時可能影響暑期親子遊客的觀光意願。