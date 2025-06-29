台中綠民代批大眾運輸占比低 藍市議員：請一起推動捷運6線齊發

台中市民進黨籍議員陳俞融今批評台中市的汽車登記數居六都第一，而大眾運輸僅占六都9.42%，認為市府推動大眾運輸不力，應積極改善。和陳俞融同選區的國民黨籍市議員陳政顯說，陳俞融的見解非常好，但希望民進黨民代和執政的中央政府能大力協助台中市推動捷運6線齊發，且最好拉高補助成數，讓台中市捷運早日成行。

陳政顯說，買車是人民的自由，大眾運輸的便利也是一定要的。目前台中市正積極推動捷運6線齊發，在市府財政有限下，希望民進黨各級民代都一起努力爭取，同時民進黨執政的中央政府能迅速配合，並能大力協助，提高補助成數，讓大眾捷運早日落實，改善民眾交通的便利性。

陳俞融今舉交通部統計說，台中市的汽車登記至今年5月有119萬輛，居六都第一，而大眾運輸僅占六都9.42%，認為市府推動大眾運輸不力，讓台中淪為「汽車之都」。她呼籲市府應將建構「以人為本」的交通環境作為首要任務，積極擴展軌道路網、優化公車路線與班次，並提出真正有感的優惠政策。