台中119萬輛汽車登記六都第一 民代：空品嚴重威脅

台中市議員陳俞融今指出，根據交通部統計，台中市的汽車登記至今年5月有119萬輛，居六都第一，而大眾運輸僅占六都9.42%，市府推動大眾運輸不力，讓台中淪為「汽車之都」。她呼籲市府應將建構「以人為本」的交通環境作為首要任務，積極擴展軌道路網、優化公車路線與班次，並提出真正有感的優惠政策。

她說，在台中市私有運具持續膨脹的同時，市府在推動大眾運輸上的成效不彰，不僅加劇交通壅塞與事故風險，更對空氣品質造成嚴重威脅，要求市府立即拿出更有效的對策。

陳俞融說，若加上機車的188萬餘輛 ，總機動車輛數達到3百多萬輛 ，讓台中市民平均每人擁有的私有運具數量驚人。不斷增長的汽機車數量，已成為台中交通的沉重負擔，導致尖峰時段交通必然阻塞，交通事故頻傳，排放的廢氣更是空汙的主要來源之一。

她說，與高漲的私有運具數量形成強烈對比的，是台中市低迷的大眾運輸使用率。根據市府資料顯示，今年1月至3月，台中市公車總搭乘人次約為1955萬 ，在六都中僅占9.42% ，遠遠落後於台北市的45.94% 與新北市的32.93% 。在捷運方面，情況更為嚴峻，台中捷運今年1月至4月的搭乘人次僅約551萬，占六都捷運總運量的1.80% ，與台北捷運高達80.91%的占比，差距懸殊。

陳俞融批評，市府目前雖推動幹線公車、公共運輸定期票及市民限定乘車碼等大眾運輸政策，但這些措施顯然未能有效引導市民從私家車轉向大眾運輸。市府雖稱運量有所成長，但相較於其他五都，台中的大眾運輸服務無論在便利性、覆蓋率還是吸引力上，都還有極大的進步空間。

她說，市府不應滿足於現狀或僅是「滾動式檢討各項運輸政策」 ，而必須提出更具魄力的長遠規畫。面對六都第一的汽車持有量，市府應將建構「以人為本」的交通環境作為首要任務，積極擴展軌道路網、優化公車路線與班次，並提出真正有感的優惠政策，讓市民「願意搭、方便搭」，才能根本解決問題。