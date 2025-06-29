向會員借款籌建...大台中醫師公會新館今落成啟用 理事長感謝

台中市大台中醫師公會新會館今落成啟用，並舉辦成立80周年慶祝大會。理事長魏重耀說，為了籌建新大樓，原本經費十分短缺，所幸經醫師會員們踴躍支持，才得以興建完成。新大樓功能齊備，不僅可以自用，還可以開放外界租借使用。捐款的會員也都列在芳名錄上，意義十足。

大台中醫師公會有3千名會員，以往會館僅一層樓，空間嚴重不足，要辦活動得四處向外租借。理事長魏重耀2020年上任後，決心要自建會館，並在經費缺乏下，以向會員借款抵年費、會員捐款，以及與大台中診所協會合建方式陸續籌得款項，並歷經疫情阻撓的困難，今天終於揭幕落成。

新會館在豐原區水源路，是樓高6層的SRC建築。公會和另3公會合組的醫療廢棄物合作社進駐一、二樓使用，會館內的頂樓大禮堂可以容納4百人同時開會，還可變身桌球和羽毛運動場，或舉辦各種團康、社團活動，或開放租借，充實公會基金。

談起籌建辛苦，魏重耀說，公會以往累積了數千萬元的公積金，但買地就花了4千萬元，所剩有限，要想蓋大樓錢從何而來？雖有會員和理監事幹部們捐款1千餘萬元，但仍遠遠不足。但當時定存利息低到年息不到1%，於是想出向會員們借款，年息1%並可逐年折抵年費的變通方式向會員們借款。

當年正處疫情期間，許多診所收入受到影響，但仍在大家踴躍支持下，順利募得5、6千萬元，再加上大台中診所協會合資興建，分擔了部分經費，終於連土地斥資兩億餘元，並歷經建築師10次更改設計圖，終於把大樓蓋了起來。