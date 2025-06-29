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彰化警局柔道悍將林世明 奪世界警消運動會首金
彰化縣警局訓練科長林世明參加世界警察、消防運動大會柔道賽今天在美國為台灣隊拿下首金，他擊敗上屆銀牌的科索沃名將CENA Anton，拿下金牌，刑警出身的林世明早期即是柔道國手，62歲的他近年重披戰袍，再度為台灣爭光，在運動場上和以往從事刑警工作時都一樣冷靜強悍。
林世明今年5月才在雙北世界壯年運動會柔道賽中擊敗俄羅斯選手，勇奪M7級66公斤組金牌。此次再赴美國參加世界警察消防運動會參加體重66kg級別賽，冠軍賽中對決科索沃柔道名將CENA Anton，林世明仍連獲兩勝奪金。
頒獎時林世明高舉著國旗的畫面傳回台灣，也讓彰化縣警察局長陳明君及警界同仁們都非常興奮，陳明君說，62歲的林世明再次奪金可說是警察之光，讓人佩服，大家都感到與有榮焉。.
林世明接受越洋電話採訪時也說，當地不少華僑前來加油，他是在大家的加油聲中奪冠特別感動，而這次的對手很強，值得敬佩，能在運動場上再次和高手競技又是一次難得經驗。
林世明柔道7段，早年即是台灣隊柔道國手，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，這樣的世界紀錄逾卅年後才在2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫，在1989年世界柔道錦標賽中，還曾擊敗過漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根，紀錄輝煌。
從事刑警工作20年，林世明也是刑事悍將，近年從彰化刑警大隊副大隊長轉任交通隊長、調內勤訓練科長後，他也領軍霹靂隊、技術教官組成機動應變小組在大甲媽祖彰化遶境活動中管壓制搶轎，以擺脫「大甲盃格鬥賽」惡名。
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