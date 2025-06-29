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彰化警局柔道悍將林世明 奪世界警消運動會首金

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣警局訓練科長林世明參加世界警消運動會柔道賽今天在美國為台灣隊拿下首金，拿出國旗接受頒獎。圖／林世明提供
彰化縣警局訓練科長林世明參加世界警消運動會柔道賽今天在美國為台灣隊拿下首金，拿出國旗接受頒獎。圖／林世明提供

彰化縣警局訓練科長林世明參加世界警察、消防運動大會柔道賽今天在美國為台灣隊拿下首金，他擊敗上屆銀牌的科索沃名將CENA Anton，拿下金牌，刑警出身的林世明早期即是柔道國手，62歲的他近年重披戰袍，再度為台灣爭光，在運動場上和以往從事刑警工作時都一樣冷靜強悍。

林世明今年5月才在雙北世界壯年運動會柔道賽中擊敗俄羅斯選手，勇奪M7級66公斤組金牌。此次再赴美國參加世界警察消防運動會參加體重66kg級別賽，冠軍賽中對決科索沃柔道名將CENA Anton，林世明仍連獲兩勝奪金。

頒獎時林世明高舉著國旗的畫面傳回台灣，也讓彰化縣警察局長陳明君及警界同仁們都非常興奮，陳明君說，62歲的林世明再次奪金可說是警察之光，讓人佩服，大家都感到與有榮焉。.

林世明接受越洋電話採訪時也說，當地不少華僑前來加油，他是在大家的加油聲中奪冠特別感動，而這次的對手很強，值得敬佩，能在運動場上再次和高手競技又是一次難得經驗。

林世明柔道7段，早年即是台灣隊柔道國手，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，這樣的世界紀錄逾卅年後才在2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫，在1989年世界柔道錦標賽中，還曾擊敗過漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根，紀錄輝煌。

從事刑警工作20年，林世明也是刑事悍將，近年從彰化刑警大隊副大隊長轉任交通隊長、調內勤訓練科長後，他也領軍霹靂隊、技術教官組成機動應變小組在大甲媽祖彰化遶境活動中管壓制搶轎，以擺脫「大甲盃格鬥賽」惡名。

彰化縣警局訓練科長林世明參加世界警消運動會柔道賽今天在美國為台灣隊拿下首金，拿出國旗接受頒獎。圖／林世明提供
彰化縣警局訓練科長林世明參加世界警消運動會柔道賽今天在美國為台灣隊拿下首金，拿出國旗接受頒獎。圖／林世明提供

柔道 林世明

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