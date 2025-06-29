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豐原區示範道路專案計畫7月1日執行 加強取締違規停車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原區示範道路專案計畫7月1日開始執行，逐步打造安全順暢的通行道路。圖／警方提供
豐原區示範道路專案計畫7月1日開始執行，逐步打造安全順暢的通行道路。圖／警方提供

豐原警分局為減少交通狀況、改善道路問題，與在地議員、里長、公司行號、區公所、停管處合作，將豐原派出所轄內約900公尺的中正路規劃為示範道路，專案執行範圍東端起自中正路206巷，西端至圓環西路路口，下月1日起在計畫區內，加強取締違規停車。

計畫從7月1日至12月31日加強取締違規停車，為期6個月。專案取締重點為紅線違規臨時停車、在禁止臨時停車處所(黃線)停車、汽車駕駛人並排停車；另同步偕同主管機關辦理不合理道路工程改善。

豐原分局分析各單位110報案件數，以豐原派出所的報案量最大，其中有8千多件為交通案件，交通事故報案計3696件(占46%)最多，其次又以違規停車報案計2674件(占33%)；再分析豐原所去年發生1226件交通事故，其中短短不到1公里的中正路就發生了212件車禍。分析車禍稍有集中在圓環西路口、瑞興路口與惠盛醫院周遭，而違規停車主要集中在惠盛醫院及圓環西路口的數間銀行。

該計畫採循序漸進、多元並進方式，針對不合理道路工程改善與設計不良等問題，已函文主管機關持續研議，例如惠盛醫院外的機車停車違停，就需要停管處研議能否規劃增設收費機車停車格。警方取締交通違規則依道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條所定，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，得施予勸導免予舉發情形，先施以勸導，並填製交通違規勸導單與責令即時改善；員警到場時視個案得播放警語或警示音，影響用路人通行不移置改善者，才依法舉發，並適時宣導市民遵守交通安全規則。

豐原警分局表示，中正路示範道路的經驗，將為未來更多示範道路的推動提供參考。期待透過專案的實施，將豐原區打造成宜居、宜行的幸福生活圈，並滾動式檢討執行成效。

豐原區示範道路專案計畫7月1日開始執行，逐步打造安全順暢的通行道路。圖／警方提供
豐原區示範道路專案計畫7月1日開始執行，逐步打造安全順暢的通行道路。圖／警方提供

豐原 交通事故 中正路

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