台中租金補貼加碼 議員批寒酸

台中市人口超過286萬人，居住成本連年攀升，中央推出300億元擴大租金補貼計畫，去年申請數居全國之冠。議員批評，台中租金補貼加碼較其他縣市少，「有夠寒酸」，要求加碼。中市府表示，各縣市租金補貼加碼政策各具特色，將再精進研究。

內政部營建署為減輕租屋族負擔，推出300億元中央擴大租金補貼專案，根據行政院統計，去年六都申請租金補貼的件數都超過全國8成，其中，台中市租金補貼申請戶數共21萬900戶、核定戶數共16萬4922戶，六都最高，領先新北市核定的11萬8308戶。

國民黨議員陳文政表示，據台中市主計處統計，台中居住成本指數已從2020年99%上漲至2024年106.6%，短短5年漲幅達6%。台中地方租金補貼卻沒有照顧更多人，給的又很少，年輕人在台中要如何過活。

陳文政說，台中目前提供每名子女每年4000元育兒租金補貼，平均每月僅約333元。相較台北市對一般家庭每月補貼5300元，第3胎子女額外加碼1000元；新北則是推出青年租金補貼，透過放寬收入限制，擴大補助對象，照顧更多家庭與年輕族群。

潘姓市民說，台中房租連年上漲，他租兩房月租就要2萬元起跳，還不包含水電費與車位，但中央與地方的租屋補貼有限，有些房東甚至不願意租客申請，租金補貼「看得到吃不到」。

台中市住宅處表示，各縣市依據居住結構與財政條件，推出的租金補貼各具特色，六都設有「育兒租金補貼」為台中、高雄與台北，新北則以青年租金補貼方式補助。

住宅處表示，高雄租金補貼與台中相似，但設有每戶最高1.2萬元的補助上限，台北則限定居住社宅的育兒家庭，每月最高補助可達7000元，適用對象範圍相對狹窄。台中補助涵蓋範圍六都最廣，設籍台中育有0至12歲子女者，每名子女可於公告年度內獲得一次性補助4000元，兩名子女補助8000元，以此類推，無名額與金額上限。