彰化王功漁火節「阿美師」烤蚵 鄉代會主席大讚「內行 A」

彰化縣「王功漁火節」今年邁入第廿一年，今、明兩天在芳苑鄉王功地區登場，今晚6點到9點海洋音樂會邀請多名歌手和演藝團隊表揚，晚上8點施放8分鐘創意煙火秀，是遊客不可錯過的中台灣海洋活動盛會。

王功漁火節節目緊扣海洋，上午10點起千人烤蚵在鎮海廟旁空地熱鬧開烤，縣長王惠美、芳苑鄉長林保玲、鄉代會主席陳禮模和鄉鎮海廟主委林万助等人共烤蚵與牛奶貝，只見「阿美師」架勢十足，適時翻動蚵和牛奶貝，熟了夾到林保玲端的盤子供眾人享用，陳禮模大讚「縣長內行的」。

王功漁火節主場地之一的福海宮，管理委員會年年大力支持，今天祈福嘉年華儀式之後，福海宮主委林義璿帶領團隊準備枝仔冰、蚵仔粥、湯圓免費享用，估計分量為1千人分，美食攤位前民眾甘願頂著驕陽大排長龍領取，另會場同步舉辦神杯擲筊對決，獎金最高1萬元，福海宮加碼贈送媽祖公仔、福海媽抱枕給幸運擲筊徒眾。這些美食、擲筊明天同一時間進行。

王惠美表示，漁業署、彰化縣議會、芳苑鄉公所、彰化區漁會、彰化縣農會、王功福海宮及所有協力單位群策群力，促成王功漁火節舉辦21年，建立「北貢寮、中王功、南墾丁」海洋音樂活動的知名度，縣政府邀請動力火車、宇宙人等11組樂團歌手輪番登台表演，晚上8點由彰化區漁會贊助施放創意煙火，兩天煙火主題不一樣。

今年王功漁火節主題之一是鯊魚先生「Mr. Shark」IP角色，除了大型氣偶現身活動會場，遊客完成LINE闖關任務或指定打卡活動，今可兌換鯊魚先生手提袋、明兌換手機吊繩，還有磁鐵等聯名限量聯名贈品。