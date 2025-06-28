餐飲業吹寒風？ 台中這餐廳逆勢突圍砸3000萬開旗鑑店

國內餐飲業面臨原物料漲價、租金增加和缺工等多重困境，不少業者尋求新藍海突圍。以四川「冒菜鍋」在台中逢甲商圈一炮而紅的「冒香香」，斥資3000萬元在南屯打造旗艦店，推出麻辣火鍋加潮汕「粥底火鍋」雙組合火鍋，今天開幕，吸引人潮光顧。

「我們的起心動念很單純，就是想重現打完麻將後，吃到美食的那種幸福感。」冒香香總經理林咏震分享，股東們都熱愛美食，正好近年陸菜在台蔚為風潮，其中「冒菜」先選好新鮮食材再高湯燙熟淋汁的特色，與團隊堅持嚴選食材的理念不謀而合。

林咏震說明，去年4月率先於逢甲商圈引進「冒香香」冒菜鍋，憑藉傳統紅油冒菜湯底與13種精選菜料，成功打響名號，隨後開設的「憨哥倆炸串」逢甲店也頗受好評。

林咏震指出，根據「2024台灣火鍋市場調查報告｣，台灣火鍋市場預估產值達400億元，占台灣連鎖餐飲產值超過40%。因此斥資3000萬元，在南屯區向上路、龍德路口開設占地逾300坪的「冒香香」旗艦店，結合麻辣火鍋與久熬粥底白鍋，推出「白粥底加紅麻辣」雙鍋組合火鍋搶市。

冒香香執行長廖棨弘說，粥底鍋源自潮汕一帶，以「粥湯」為主角，推薦最佳吃法「一鮮二葷三菜四米粥」，一現撈活海鮮入粥先行，二肉品輕涮，三用蔬菜慢煨、提鮮，四最後在用蛋花、香蔥、油條、芹菜壓軸收尾煮成金粥。