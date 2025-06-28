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真的有佛腳可抱！彰化開化寺「臨試抱佛腳」反應熱烈

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
有300多年歷史的彰化開化寺，今天更破天荒開放位於樓頂一尊8公尺高的大觀音聖像，讓考生與觀音像合影並「抱佛腳」，希望藉由菩蕯加持，一舉金榜題名。圖／市公所提供
有300多年歷史的彰化開化寺，今天更破天荒開放位於樓頂一尊8公尺高的大觀音聖像，讓考生與觀音像合影並「抱佛腳」，希望藉由菩蕯加持，一舉金榜題名。圖／市公所提供

有300多年歷史的彰化開化寺，供奉有文昌帝昌，每逢考季總是有很多考生前往參拜，廟方今天更破天荒開放位於樓頂一尊8公尺高的大觀音聖像，讓考生登上禮佛堂頂樓，與觀音像合影並「抱佛腳」，希望藉由菩薩加持，一舉金榜題名。

開化寺管理人彰化市長林世賢表示，每年學測、指考及各類國家考試等，都是學子、應試者人生的重要里程碑。開化寺觀世音菩薩作為彰化在地信仰中心，300多年來，始終守護著彰化古城，嘉祐群黎。其中具有特色的廟體建築及矗立的大觀音聖像，更是彰化古城發展的重要歷史象徵。

開化寺今天下午首度舉辦的「臨試抱佛腳」活動，考生們先依序進行禮拜觀音菩薩與文昌帝君神像，疏文書寫、祈願與心經書寫等儀式；為配合活動，寺方在禮佛堂一樓布置「蔥」、「蒜」、「包子」等物，象徵「蔥滿勝蒜、包中在望」。

另在禮佛堂2樓，則布置有「金榜題名牆」，讓考生們在金榜上書寫姓名、祈求榜上有名；同時準備了「開化寺靈印」讓考生衣服蓋上，象徵神力護體、所向無敵。

最特殊的是，首度開放禮佛堂頂樓，讓考生登樓與高達8公尺的大觀音像合影並「抱佛腳」，希望上考場，有菩薩加持，順利金榜題名。

市公所寺廟室主任林大猷說，此次「臨試抱佛腳」活動反應熱烈，但基於安全因素，與觀音像合影並「抱佛腳」無法常辦，但未來遇到考季時，如果有需求，會考慮再辦。

彰化開化寺今天下午首度舉辦的「臨試抱佛腳」為考生祈福活動，反應十分熱烈。圖／市公所提供
彰化開化寺今天下午首度舉辦的「臨試抱佛腳」為考生祈福活動，反應十分熱烈。圖／市公所提供
彰化開化寺今天下午首度舉辦的「臨試抱佛腳」為考生祈福活動，考生靜心在觀世音菩蕯神像抄心經。圖／市公所提供
彰化開化寺今天下午首度舉辦的「臨試抱佛腳」為考生祈福活動，考生靜心在觀世音菩蕯神像抄心經。圖／市公所提供
有300多年歷史的彰化開化寺，今天更破天荒開放位於樓頂一尊8公尺高的大觀音聖像，讓考生與觀音像合影並「抱佛腳」，希望藉由菩蕯加持，一舉金榜題名。圖／市公所提供
有300多年歷史的彰化開化寺，今天更破天荒開放位於樓頂一尊8公尺高的大觀音聖像，讓考生與觀音像合影並「抱佛腳」，希望藉由菩蕯加持，一舉金榜題名。圖／市公所提供
彰化開化寺今天下午首度舉辦的「臨試抱佛腳」為考生祈福活動，考生靜心在觀世音菩蕯神像抄心經。圖／市公所提供
彰化開化寺今天下午首度舉辦的「臨試抱佛腳」為考生祈福活動，考生靜心在觀世音菩蕯神像抄心經。圖／市公所提供

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