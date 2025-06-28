整合「五管」 彰化苗木之鄉圖書館不當無殼蝸牛 今動土興建

彰化縣永靖鄉立圖書館興建工程流標4次，經整合「五管」總算發包，今舉行動土典禮，將建造3層樓的多元設施現代化圖書館，預計2027年完工，從此脫離借用宮廟附屬大樓的寄人籬下日子。

永靖鄉公所借用永安宮附屬建物設置鄉立圖書館十多年，面積123坪，不符鄉鎮圖書館212坪基本標準。鄉公所14年前規畫興建獨幢建築作為鄉立圖書館，因基地難尋、經費有限、設計規畫等程序問題無法突破，始終停留紙上作業，現任鄉長魏碩衛就任後列為優先施政目標，檢討歷年執行瓶頸，多次北上拜訪專家學者，得以重新推動興建。

永靖鄉立圖書館鄰近鄭成功公園，鄉公所今舉辦盛大動土典禮，各級民代列席。鄉長魏碩衛說，鄉公所2020年提報提升公共圖書館閱讀環境計畫，獲中央核定總經費1億3千萬元，其中政府補助1000萬元，永靖鄉公所自籌3500萬元，餘款由立法委員陳素月協助教育部補助8500萬元。

永靖鄉公所圖書館興建工程最困難的是整合自來水、電氣、瓦斯、電信、汙水「五管」，導致工程包商裹足不前，經協調整合五管，今年初順利發包。新館基地為原中山市場用地，土地面積約805坪，圖書館3層樓的樓地板面積約245坪，以「書本翻頁」為外觀主題，內部將設置多功能閱覽區、親子共讀空間等多元設施，戶外空地將設18個汽車停車位、40個機車停車位。