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護理人力荒…彰基提升護理師「薪情」也關注「心情」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基加護病房護理師以戲劇演出詮釋臨床日常，榮獲評審與觀眾一致好評，勇奪冠軍。圖／彰基提供
彰基加護病房護理師以戲劇演出詮釋臨床日常，榮獲評審與觀眾一致好評，勇奪冠軍。圖／彰基提供

各醫院護理師出現人力荒，並紛紛祭出各種獎勵措施，極力挽留，彰基即祭出10萬元首獎，特別舉辦「舞台之星」護理才藝競賽，11組進入總決賽臨床護理師，昨晚展現歌唱、樂器、舞蹈等才藝，最後由加護病房護理師以戲劇演出詮釋臨床日常，勇奪冠軍。

彰基總院長陳穆寬說，各醫院出現護理人力荒之際，彰基透過全方位的改革與投入，並提供友善的職場環境，讓護理人員能夠在專業工作之餘，展現自我才華及放鬆心情，繼去年底舉辦的護理師好歌喉大賽，激勵了護理師們的士氣，今年更舉辦首屆「舞台之星」護理師才藝競賽，提供護理師展現才華的舞台，提升護理人員的「薪情」以外，更展現彰基在關注護理師「心情」，持續積極營造友善的護理職場。

「舞台之星」護理才藝競賽，「舞台之星」護理才藝競賽昨晚的決賽，邀請AKB48 Team TP現役成員潘姿怡MINA擔任主持人，評審團陣容則包括吉他旅人、國際藝術聯盟指定評委MK陳蒙奇，以及AKB48 Team TP成員李佳俐、翁彤薰等知名藝人。

彰基總院長陳穆寬除了提供冠軍10萬元、亞軍5萬元、季軍3萬元與人氣獎1萬元加碼為2萬元之外，7個偶像獎由原來各1千元加碼為各1萬元，除高額獎金外，現場還有加護病房、呼吸照護中心的5位護理長擔任神秘嘉賓，在醫院達人秀中，精心編排一段結合世代意象與專業精神的舞蹈演出，象徵護理團隊跨世代融合與持續展望未來。

最後比賽結果，加護病房護理師參與的戲劇演出，詮釋日常繁忙又緊湊的臨床現場，深獲評審與觀眾肯定，榮獲冠軍；燙傷病房護理師在LED舞蹈「人體疊疊樂」，展現團隊默契及力與美的結合，得到亞軍；兒童病房護理師以趣味魔術「香蕉不見了」精彩演出，獲季軍；新生兒加護病房護理師以獨輪車榮獲最佳人氣獎。

彰基兒童病房護理師以趣味魔術「香蕉不見了」精彩演出，榮獲季軍。圖／彰基提供
彰基兒童病房護理師以趣味魔術「香蕉不見了」精彩演出，榮獲季軍。圖／彰基提供
彰基繼去年舉辦彰基護理師好歌喉大賽，今年更舉辦首屆「舞台之星」護理才藝競賽，共有11組進入決賽。圖／彰基提供
彰基繼去年舉辦彰基護理師好歌喉大賽，今年更舉辦首屆「舞台之星」護理才藝競賽，共有11組進入決賽。圖／彰基提供
彰基燙傷病房護理師在LED舞蹈「人體疊疊樂」，展現團隊默契及力與美的結合，得到亞軍。圖／彰基提供
彰基燙傷病房護理師在LED舞蹈「人體疊疊樂」，展現團隊默契及力與美的結合，得到亞軍。圖／彰基提供
彰基加護病房、呼吸照護中心的5位護理長擔任神秘嘉賓，在醫院達人秀中，精心編排一段結合世代意象與專業精神的舞蹈演出。圖／彰基提供
彰基加護病房、呼吸照護中心的5位護理長擔任神秘嘉賓，在醫院達人秀中，精心編排一段結合世代意象與專業精神的舞蹈演出。圖／彰基提供
彰基新生兒加護病房護理師以獨輪車展現演技驚豔四座，獲最佳人氣獎。圖／彰基提供
彰基新生兒加護病房護理師以獨輪車展現演技驚豔四座，獲最佳人氣獎。圖／彰基提供

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