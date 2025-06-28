清水逍遙音樂町7/5熱鬧登場 娃娃金智娟開唱就在今夜

台中市清水區是海線面積最大的行政區，7月5日將舉辦最青春熱鬧的逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請到「娃娃」金智娟獻唱代表作「就在今夜」等歌曲，來喚起無數人青春記憶；壓軸則由超高人氣創作療癒系樂團「宋德鶴」熱力登場，以膾炙人口的懷舊曲目及全新創作，迎接幸福的夏天。

清水區長蔡慶生表示，清水人口上個月正式突破9萬大關，雖略為落後沙鹿區的10萬人口，但一直是海線最傳統的行政中心，區內如高美溼地及港區藝文中心等重要景點外，今年更有海洋館及國民暨兒童運動中心將啟用，更具備筒仔米糕等最具代表性的多家米糕店， 此外，還有士官擀麵、炸粿、肉圓等特色小吃，也是許多人到訪清水時會品嘗的代表美食。

為打造海線宜居城市，市府更開闢多條公車路線，清水區公所7月5日特別在公所三樓大禮堂及戶外廣場熱情開唱「留聲年代．清春音樂會」，邀請跨世代卡司齊聚演出，也歡迎市民朋友攜家帶眷前來參與活動，內容包含音樂演出、親子互動、美食市集與超值摸彩，且全部免費入場。

清水區公所指出，今年音樂會卡司陣容精彩可期，從長輩熟悉的經典旋律，到年輕世代熱愛的創作音樂一次包辦，逍遙音樂町，除舞台表演外，戶外廣場也熱鬧登場，將鄰近清水眷村文化園區診療所融入活動場域範圍，共同行銷清水特有的藝術人文，台中市交響樂團帶來金曲旋律，傳承音樂之美。

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