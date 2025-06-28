快訊

疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

徐乃麟自曝吃這道上海名菜中毒 連拉5天險沒命「從此有陰影」

一票大咖現身！貝佐斯3天「威尼斯世紀婚禮 」 創造逾300億經濟效益

聽新聞
0:00 / 0:00

清水逍遙音樂町7/5熱鬧登場 娃娃金智娟開唱就在今夜

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水區公所7月5日將舉辦逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請到娃娃金智娟獻唱代表作「就在今夜」等歌曲。圖／清水區公所提供
清水區公所7月5日將舉辦逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請到娃娃金智娟獻唱代表作「就在今夜」等歌曲。圖／清水區公所提供

台中市清水區是海線面積最大的行政區，7月5日將舉辦最青春熱鬧的逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請到「娃娃」金智娟獻唱代表作「就在今夜」等歌曲，來喚起無數人青春記憶；壓軸則由超高人氣創作療癒系樂團「宋德鶴」熱力登場，以膾炙人口的懷舊曲目及全新創作，迎接幸福的夏天。

清水區長蔡慶生表示，清水人口上個月正式突破9萬大關，雖略為落後沙鹿區的10萬人口，但一直是海線最傳統的行政中心，區內如高美溼地及港區藝文中心等重要景點外，今年更有海洋館及國民暨兒童運動中心將啟用，更具備筒仔米糕等最具代表性的多家米糕店， 此外，還有士官擀麵、炸粿、肉圓等特色小吃，也是許多人到訪清水時會品嘗的代表美食。

為打造海線宜居城市，市府更開闢多條公車路線，清水區公所7月5日特別在公所三樓大禮堂及戶外廣場熱情開唱「留聲年代．清春音樂會」，邀請跨世代卡司齊聚演出，也歡迎市民朋友攜家帶眷前來參與活動，內容包含音樂演出、親子互動、美食市集與超值摸彩，且全部免費入場。

清水區公所指出，今年音樂會卡司陣容精彩可期，從長輩熟悉的經典旋律，到年輕世代熱愛的創作音樂一次包辦，逍遙音樂町，除舞台表演外，戶外廣場也熱鬧登場，將鄰近清水眷村文化園區診療所融入活動場域範圍，共同行銷清水特有的藝術人文，台中市交響樂團帶來金曲旋律，傳承音樂之美。

更多活動資訊歡迎請上清水區公所官方FB粉專查詢：

https://www.facebook.com/QingshuiDistrictOffice/?locale=zh_TW

清水區公所7月5日將舉辦逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請市民共同歡樂一夏。圖／清水區公所提供
清水區公所7月5日將舉辦逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請市民共同歡樂一夏。圖／清水區公所提供
清水區公所7月5日將舉辦逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請市民共同歡樂一夏。圖／清水區公所提供
清水區公所7月5日將舉辦逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請市民共同歡樂一夏。圖／清水區公所提供

音樂會 清水區 交響樂團

延伸閱讀

台中踩舞嘉年華9月清水登場 19隊團體獻技

別用沐浴乳！醫師提醒男性「GG這樣洗才乾淨」：小心被切掉

清水眷村藝童陶趣聯展 匯聚台中海線4校學生創意作品

暈爆啦！清水愛里大尺度秀H奶 比基尼辣照7連發

相關新聞

大罷免無聊？台中大里人潑水節前哨戰開打 理由曝光

台中市大里人潑水節「前哨戰」今天上午10時熱鬧「開打」。主辦的民眾黨台中市議員江和樹說，很多家長覺得最近大罷免讓他們壓力...

彰化縣綠營誰來選下屆縣長 地方政壇直指是她

民主進步黨今舉辦全國黨員代表大會，將通過2026選戰提名特別條例，彰化縣傳出將採徵召產生下屆縣長參選人，熟知綠營事務的地...

清水逍遙音樂町7/5熱鬧登場 娃娃金智娟開唱就在今夜

台中市清水區是海線面積最大的行政區，7月5日將舉辦最青春熱鬧的逍遙音樂町「留聲年代．清春音樂會」，邀請到「娃娃」金智娟獻...

霧峰YouBike低碳輕旅啟動 邀民眾騎遊4公里抽公路車

交通部觀光署今啟動「霧峰YouBike輕旅」活動，結合台中霧峰民主議政園區等4座全新YouBike站，全程約4公里，邀遊...

不立碑、不進塔！中市再增2處樹葬區 免收規費3000元

台中市府推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年斥資383萬3000元，在大肚山納骨塔及沙鹿區納骨堂新設樹葬區，共1500個穴位...

觀光潮帶來缺水困擾 日月潭伊達邵將設淨水塔改善供水

日月潭伊達邵地區每逢假日常傳缺水，影響居民與旅宿業者用水。立委馬文君辦公室與日管處、自來水公司等單位會勘，確認水源無虞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。