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霧峰YouBike低碳輕旅啟動 邀民眾騎遊4公里抽公路車

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「霧峰YouBike輕旅」活動今啟動，由立法院副院長江啟臣（左二）、霧峰觀光大使陳永進（左三）領騎。圖／參山處提供
「霧峰YouBike輕旅」活動今啟動，由立法院副院長江啟臣（左二）、霧峰觀光大使陳永進（左三）領騎。圖／參山處提供

交通部觀光署今啟動「霧峰YouBike輕旅」活動，結合台中霧峰民主議政園區等4座全新YouBike站，全程約4公里，邀遊客騎單車一遊霧峰，還搭配參山國家風景區管理處「參大王」活動，可兌換1600份百元消費券、抽價值2萬元公路自行車

啟動儀式上午在立法院民主議政園區登場，立法院副院長江啟臣、參山處副處長廖錫標、台中市副市長鄭照新、台中市霧峰文化觀光協會理事長林俊明、台中市議員林碧秀及在地多名里長出席，並且由霧峰觀光大使陳永進帶領眾人騎自行車，行經4座新站點，飽覽沿途風光。

江啟臣說，霧峰區新設4座站點，包括民主議政園區（日月池）、省議會公車站、萊園萊園路47巷口及霧峰區農會。這次低碳輕旅活動除了結合YouBike還串連地方產業、以及地方文史社群的導覽解說，短短的4公里旅程卻帶來滿滿的心靈饗宴。未來將以霧峰為起點，導入永續交通與區域觀光融合機制，推動霧峰自行車旅遊。

廖錫標說，推薦騎YouBike遊客「由外而內」探訪霧峰，從外圍亞洲大學美術館起，依序前往霧峰農會酒莊、光復新村文創聚落、議政博物館，再到霧峰鬧區的林家花園周遭品嘗在地美食，節省停車費，還可近距離感受自清代以來沉澱人文及風土魅力。

廖錫標說明，「參大王」活動提供1600份百元消費券兌換，遊客完成「阿罩霧乾溪自行車道漫遊」或「阿罩霧一線天挑戰路線」，任一條路線再上傳騎乘軌跡，就有機會抽中市價2萬多元公路自行車，詳情洽「參山國家風景區管理處」臉書粉專。

「霧峰YouBike輕旅」活動今啟動，由立法院副院長江啟臣（右三）、霧峰觀光大使陳永進（右一）領騎。圖／參山處提供
「霧峰YouBike輕旅」活動今啟動，由立法院副院長江啟臣（右三）、霧峰觀光大使陳永進（右一）領騎。圖／參山處提供

自行車 台中市 YouBike

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